“Trump is werkonbekwaam”: Stanford-professor spreekt uit eigen ervaring over bijwerkingen steroïden jv

05 oktober 2020

11u58

Bron: STAT, New York Times 50 Donald Trump is als coronapatiënt onder meer met dexamethason behandeld. Ook professor Michele Dauber kreeg dat geneesmiddel uit de steroïdenfamilie toegediend na een hersenoperatie. Door haar eigen ervaring meent ze dat Trump op dit moment niet in staat is het land te leiden. “Ik kon nog niet de president van mijn kat zijn toen ik aan de dexamethason zat.”

Michele Dauber doceert recht en sociologie aan de befaamde Stanford University in Californië. Volgens haar is Trump na zijn behandeling met dexamethason niet meer in staat om als president van de VS te functioneren. “We mogen al blij zijn dat hij geen oorlog begint”, zegt ze op Twitter. “Hij is werkonbekwaam.” Dat beweert ze uit eigen ervaring. “Ik ben na een hersenoperatie met dexamethason behandeld. Het is (zoals mijn team me vertelde) een medicijn dat je serieus in de war brengt. Het is een kwalijk medicijn. Ik kon niet wachten om ervan af te zijn. Helaas moet je afbouwen en dat kost tijd. Trump is arbeidsongeschikt”, tweet Dauber.

Volgens zijn medisch team kreeg Trump dit weekend dexamethason toegediend in het Walter Reed National Military Medical Center als onderdeel van zijn behandeling. De Wereldgezondheidsorganisatie beveelt het gebruik ervan aan voor erg zieke Covid-19-patiënten, maar niet voor wie milde symptomen heeft. Uit studies blijkt dat dexamethason de kans op overlijden bij de groep van ernstig zieke coronapatiënten doet verminderen. Het is niet duidelijk hoe erg de Amerikaanse president eraan toe is, maar doorgaans is het niet in een vroeg stadium van de Covid-19-besmetting aangewezen. “Je mag het niet te vroeg aan een patiënt geven”, zei Nahid Bhadelia, medisch directeur in het Boston Medical Center, aan STAT over dexamethason. “Het kan zowel een goede als een slechte immuunrespons onderdrukken.”

Een klinische studie toonde aan dat dexamethason alleen effeciënt is bij patiënten die extra zuurstof nodig behoeven en bij patiënten die langer dan een week ziek zijn, aldus Michael Gibson, professor aan Harvard Medical School. Volgens zijn dokters voelde Trump donderdag symptomen.

I couldn't be President of my cat when I was on Dexamethasone. He should not be exercising the powers of the Office of President on that drug. We are lucky if he doesn't start a war. He's incapacitated. Michele Dauber(@ mldauber) link

Dexamethason kan ook psychische bijwerkingen hebben, zoals verwardheid en agitatie. Voormalig voorzitter van de American Psychiatric Association, Paul Summergrad, vermeldt onder meer ook ernstige vormen van depressie en manie. Professor Michele Dauber ziet het uitstapje van Trump die in colonne vanuit een wagen zijn fans ging begroeten aan het Walter Reed National Military Medical Center als een mogelijke veruitwendiging van de neveneffecten van het medicijn. “Ik denk dat het een mogelijk symptoom van dexamethason was. Mijn chirurg waarschuwde mij niet alleen voor stemmingswisselingen, maar vertelde mij ook dat dit het gevoel geeft dat ik meteen na mijn hersenoperatie al de Mount Tamalpais zou kunnen opfietsen of een marathon zou kunnen lopen, terwijl ik nog nietjes in mijn hoofd had”, schrijft ze op Twitter.

Mocht blijken dat Trump echt niet meer medisch geschikt is om te besturen, dan neemt zijn vicepresident, Mike Pence, over. Als ook Pence zou uitvallen, dan gaat de leiding van het land naar House Speaker Nancy Pelosi. De artsen van Trump lieten al weten dat de president in principe vandaag alweer het ziekenhuis mag verlaten.

Te vroeg, vindt Bob Wachter van de University of California in San Francisco. “Als ontstekingsremmer kan het de koorts en pijn verminderen”, tweet hij. “Patiënten voelen zich soms beter, ook al is de onderliggende ziekte niet genezen en lopen ze niet minder risico.” Voor Wachter een argument om de patiënt niet te snel uit het ziekenhuis te ontslaan. “Er is geen reden om hem de volgende dagen niet in het hospitaal te houden. Hij moet sowieso in strikte quarantaine en kan vanuit het ziekenhuis werken. Te vroeg vertrekken verhoogt alleen het risico”, aldus Wachter op Twitter over Trump.

Heres's the distinguished doctor and Chair of Psychiatry at Tufts University supporting what my neurosurgeon at a Top 3 teaching hospital (not Stanford) told me -- this is a drug that can have serious side effects including mania. Trump is incapacitated.https://t.co/ZP6zH71M7Y Michele Dauber(@ mldauber) link

... Which is another argument not to allow the patient to unduly influence timing of discharge.



No reason for him to be anywhere but the hospital for the next few days. He needs strict isolation anyway & can work from hospital, so leaving prematurely would only add risk. (2/2) Bob Wachter(@ Bob_Wachter) link