"Trump is grootste politieke adverteerder op Facebook in de VS" TTR

18 juli 2018

09u16

Bron: The New York Times 1 Onderzoekers van New York University concluderen dat de Amerikaanse president Donald Trump binnen de Verenigde Staten de grootste politieke adverteerder is op Facebook. Dat schrijft The New York Times vandaag.

Politiek getinte advertenties - onder meer over verkiezingen, politieke partijen of onderwerpen als immigratie - komen sinds 24 mei terecht in een database. Uit het onderzoek bleek dat de Amerikaanse president en zijn promotieteam sinds mei maar liefst 274.000 dollar – omgerekend zo’n 235.000 euro - uitgaven aan politieke reclame op Facebook. De advertenties van Trump bereikten 37 miljoen Facebookgebruikers.

“Kiezers bereiken via sociale media is een van de meest effectieve middelen geworden om een boodschap te verspreiden, maar tot nog toe was de transparantie hierrond erg beperkt”, zo schrijft de Amerikaanse krant.

Op de tweede plaats staat de non-profitorganisatie Planned Parenthood, die ongeveer 188.000 dollar – zo’n 161.000 euro – uitgaf aan Facebookadvertenties sinds mei. De organisatie biedt gezondheidszorg aan vrouwen en pleit onder meer voor het uitbreiden van de Amerikaanse abortuswet. De advertenties van Planned Parenthood werden gezien door 24 miljoen gebruikers.

Facebook heeft strengere regels ingevoerd voor politieke adverteerders. Zo moet een adverteerder die reclame wil maken voor politieke onderwerpen de identiteit en locatie verifiëren. Daarnaast is er een label dat voor de gebruiker duidelijk maakt dat de advertentie politieke inhoud bevat. Facebook wil op die manier manipulatie vanuit het buitenland tegengaan.

Het Witte Huis wilde voorlopig niet reageren op de onderzoeksresultaten.