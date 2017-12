"Trump heeft Jeruzalem cadeau gegeven aan de zionistische beweging" SVM

10u54

Bron: Belga 0 REUTERS Mahmoud Abbas (l) naast Erdogan. "Donald Trump heeft Jeruzalem cadeau gegeven aan de zionistische beweging alsof hij een stad in de VS wegschenkt." Dat verklaarde de Palestijnse president Mahmoud Abbas tijdens de bijzondere top van Arabische landen in Istanboel. "Door Jeruzalem te erkennen als Israëlische hoofdstad hebben de Verenigde Staten hun kans verkeken om een rol te spelen binnen het vredesproces."

"Jeruzalem is en blijft de eeuwige hoofdstad van de Palestijnse Staat. Wanneer dat niet meer het geval is, zal er geen vrede en stabiliteit meer zijn", aldus nog Abbas. "Washington is partijdig. Vanaf nu erkennen we op geen enkele manier meer de rol van de VS in het vredesproces."

"Er gelden andere wetten voor de Israëli's dan voor de Palestijnen. Dat is apartheid. Mag de wereld een nieuw apartheidsregime aanvaarden, dertig jaar na het einde van de apartheid in Zuid-Afrika?", vraagt Abbas zich af. De president voegt er nog aan toe dat "de hele wereld gekant is tegen de beslissing".

AP Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan: "Maak van Oost-Jeruzalem hoofdstad van Palestina"

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan riep op om Oost-Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Palestina. Hij deed dat tijdens een bijzondere top van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking in Istanboel.

De president noemde Israël een "bezetter" en een "terroristenstaat". "Ik nodig de landen die het internationaal recht en de rechtvaardigheid respecteren op om bezet Jeruzalem te erkennen tot hoofdstad van Palestina", aldus Erdogan nog.

Erdogan verwierp de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël. "Dat is een schending van de internationale wetgeving", klonk het. Hij stelde ook dat Israël zijn grondgebied blijft uitbreiden, terwijl de Palestijnse gebieden steeds kleiner worden. Erdogan riep tot slot de moslims op om Jeruzalem te bezoeken en daar naar de heilige plaatsen te gaan.

Koning Abdullah: "Gevaarlijk en destabiliserend"

De Jordaanse koning Abdullah II noemde de beslissing van de VS dan weer "gevaarlijk en destabiliserend". "Onze regio kan niet van vrede genieten zonder een tweestatenoplossing."

Sinds de aankondiging van Trump vorige week is het erg onrustig in de Palestijnse gebieden. In de nacht van dinsdag op woensdag kwamen nog twee Hamas-strijders om het leven bij een Israëlische luchtaanval. Die aanval was een reactie op een raketlancering vanuit de Palestijnse gebieden.