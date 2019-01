"Trump heeft advocaat gevraagd tegen Congres te liegen over Russische Trump Tower" TT

18 januari 2019

16u37

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump zou aan zijn vroegere advocaat Michael Cohen gevraagd hebben om tegen het Congres te liegen over de plannen om een Trump Tower te bouwen in Moskou. Dat meldt de Amerikaanse nieuwswebsite BuzzFeed. De Democraten laten weten bereid te zijn een onderzoek te openen naar de beschuldigingen.

Cohen, die jarenlang Trumps persoonlijke advocaat was, pleitte in november schuldig aan liegen tegen het Congres over een bouwproject in Rusland en de betrokkenheid van Trump in dat project. Het ging om de bouw van een Trump Tower in Moskou, waarin de Russische president Vladimir Poetin naar verluidt een penthouse zou krijgen. Het project werd uiteindelijk nooit uitgevoerd.

Cohen sprak in oktober 2017 over het project voor onderzoekers van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, maar volgens aanklagers loog Cohen om de banden tussen Trump zelf en het bouwproject te minimaliseren. Daarnaast had de ex-advocaat de indruk gewekt dat het project al afgesprongen was voor de eerste voorverkiezing in februari 2016, terwijl dat niet klopte. Voor het project was Cohen in contact met een hoge verantwoordelijke van het Kremlin.

“Een van ergste aantijgingen tot nu toe”

Volgens BuzzFeed hebben twee bronnen binnen de federale politie aan het team van speciaal aanklager Robert Mueller verklaard dat Trump Cohen persoonlijk had gevraagd om te liegen om te laten uitschijnen dat er geen echte banden bestonden tussen Trump en de onderhandelingen met Moskou over het project.

"De aantijging dat de president meineed heeft gepleegd voor onze commissie in een poging om het onderzoek te belemmeren en zijn zakelijke contacten met Rusland te verdoezelen, is een van de erste aantijgingen tot nu toe", reageerde Adam Schiff, de Democratische voorzittter van de House Intelligence Committee, op Twitter. "We gaan doen wat nodig is om uit te maken of dit klopt."

The allegation that the President of the United States may have suborned perjury before our committee in an effort to curtail the investigation and cover up his business dealings with Russia is among the most serious to date. We will do what’s necessary to find out if it’s true. https://t.co/GljBAFqOjh Adam Schiff(@ RepAdamSchiff) link

“Liegt om lagere straf te krijgen”

Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op het nieuws, Trump zelf bracht in een tweet enkel in herinnering dat Cohen “al eens veroordeeld is voor fraude” en mogelijk “tienduizenden dollars heeft gestolen”. “Hij liegt om zijn gevangenisstraf te verminderen!”

Cohen moet op 7 februari opnieuw voor het Congres getuigen.

Kevin Corke, @FoxNews “Don’t forget, Michael Cohen has already been convicted of perjury and fraud, and as recently as this week, the Wall Street Journal has suggested that he may have stolen tens of thousands of dollars....” Lying to reduce his jail time! Watch father-in-law! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

