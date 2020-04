"Trump gaat proberen verkiezingen uit te stellen door coronavirus” Jef Beckers

24 april 2020

12u02

De vermoedelijke presidentskandidaat voor de Democraten, Joe Biden, gelooft dat president Donald Trump de verkiezingen wil uitstellen. Dat zou Trump willen doen naar aanleiding van de coronacrisis. Daardoor komt de president niet in een goed daglicht te staan.

“Onthou mijn woorden, ik geloof dat Trump op de een of andere manier de verkiezingen van november zal uitstellen”, vertelt Joe Biden. De voormalig vice-president denkt dat Trump enkel op die manier nog een kans maakt om de verkiezingen te winnen.



In de VS kan je wel van thuis uit stemmen, maar dat vindt Trump maar niets. Hij is namelijk bang dat er te veel gefraudeerd zal worden met de stembiljetten. De voorverkiezingen zijn in veel staten al uitgesteld door het coronavirus. Die ronde bepaalt formeel wie de uiteindelijke presidentskandidaat zal worden voor elke partij, al is het duidelijk dat dat Biden en Trump zullen zijn.