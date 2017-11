"Trump gaat buitenlandminister Tillerson vervangen door Mike Pompeo" Vervanging zou voor eind van het jaar gebeuren Redactie

16u36

Bron: ANP, Reuters 0 REUTERS Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson. De dagen van Rex Tillerson als minister van Buitenlandse Zaken van de VS lijken geteld. Volgens The New York Times heeft het Witte Huis een plan klaarliggen om hem te laten vervangen door Mike Pompeo, op dit moment chef van de inlichtingendienst CIA.

John Kelly, de stafchef van het Witte Huis, zou het plan ontworpen hebben en besprak het al met andere stafleden, zo schrijft The New York Times. Volgens zijn plan zou de vervanging aan het eind van het jaar gebeuren, of vlak erna. Het is volgens de krant echter nog niet duidelijk of president Donald Trump zijn finale fiat al heeft gegeven voor de vervanging.

De relatie tussen Tillerson en Trump is al enige tijd gespannen. De twee zijn het niet eens over de aanpak van belangrijke kwesties. Verder waren er berichten dat Tillerson Trump een dwaas (moron) had genoemd.

REUTERS Mike Pompeo staat momenteel aan het hoofd van de inlichtingendienst CIA.

Nikki Haley

Er wordt bijgevolg al maanden gespeculeerd over zijn vertrek. Daarbij werd Nikki Haley, VS-ambassadeur bij de Verenigde Naties, gezien als zijn gedoodverfde opvolger. Maar de voorbije maanden is Mike Pompeo aanzienlijk gestegen in de achting van Trump, dankzij zijn standpunten in een aantal dossiers over nationale veiligheid.

AFP Nikki Haley werd lang gezien als de gedoodverfde opvolger van Rex Tillerson, maar de voorbije maanden is Mike Pompeo aanzienlijk gestegen in de achting van president Trump.

Voor de opvolging van Pompeo als chef van de CIA is ook al iemand gevonden. Volgens de krant wordt dat de Republikein Tom Cotton, senator in Washington voor de staat Arkansas.