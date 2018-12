‘Trump Foundation’ ontbindt zich na juridische druk wegens illegale activiteiten ADN

18 december 2018

19u38

Bron: Belga 0 De ‘Trump Foundation’ heeft onder druk van het gerecht - wegens "illegale activiteiten" - ermee ingestemd zichzelf te ontbinden. Dat heeft de procureur van de staat New York, Barbara Underwood, vandaag meegedeeld.

Het Openbaar Ministerie stelde in juni een onderzoek in omdat het president Donald Trump ervan verdacht persoonlijke in plaats van liefdadige uitgaven te gebruiken. Volgens de procureur heeft de Stichting, die geen eigen werknemers heeft, het vehikel gebruikt ter promotie van zijn eigen hotels of golfclubs, net als electorale fondsenverwerving, wat de wet strikt verbiedt.

De Stichting aanvaardt zich nu "onder gerechtelijk toezicht te ontbinden" zoals de Justitie van de staat New York had geëist. Resterende tegoeden zullen onder bestaande liefdadigheidsorganisaties worden verdeeld. Daarmee is de justitiële vervolging tegen wat het gerecht als een "schokkend model van illegaliteit" beschouwt, nog niet achter de rug. "Wij gaan door, totdat we zeker zijn dat de Stichting Trump en zijn beheerders een antwoord hebben kunnen formuleren op de duidelijke en herhaaldelijke schendingen van de wet", aldus Underwood.

Het Amerikaanse gerecht eist 2,8 miljoen dollar van de Trump Foundation die ten onrechte zou zijn besteed, alsmede boetes. Tevens eist het een verbod op het nog ooit door Donald Trump en de drie kinderen uit zijn eerste huwelijk - die de Stichting overzagen - leiden van een liefdadigheidsorganisatie.