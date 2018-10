"Trump engageerde zich persoonlijk om Stormy Daniels het zwijgen op te leggen" Joeri Vlemings

03 oktober 2018

12u01

Bron: The Wall Street Journal 0 Donald Trump was wel degelijk persoonlijk betrokken bij het afdwingen van een spreekverbod voor pornoster Stormy Daniels over de vermeende affaire van de twee in 2006, kort na de geboorte van zoon Baron Trump. Dat beweert The Wall Street Journal op basis van verklaringen van betrokkenen bij de hele zaak. Die beweren volgens de krant dat Trump zélf de opdracht gaf voor juridische stappen om Stephanie Clifford, zoals de vrouw echt heet, de mond te snoeren.

Trump ontkent dat hij ooit een verhouding heeft gehad met Stormy Daniels. Toch zou hij in februari van dit jaar persoonlijk aangestuurd hebben op het juridisch laten handhaven van het spreekverbod dat Clifford al in oktober 2016 had ondertekend. Ondanks dat bewuste contract, zou Daniels in februari van dit jaar op het punt gestaan hebben een interview te geven over haar seksdate met Trump, zo had de entourage van de president opgevangen. Trump zou daarom zijn toenmalige advocaat Michael Cohen telefonisch opgedragen hebben om samen met zoon Eric Trump een en ander via een vertrouwelijke arbitrageprocedure te regelen.

Tot nu toe werd de directe betrokkenheid van Donald Trump bij de zaak-Stormy Daniels nooit hard gemaakt. De nieuwe getuigenissen van de geciteerde betrokkenen gaan in tegen eerdere verklaringen van het Witte Huis en van Trump zelf. Dit zou ook betekenen dat Trump, als zittende president van de VS, zich toch nog inliet met het bestuur van zijn bedrijf. De Trump Organisation wordt sinds Trumps aanstelling als president door zijn zonen Eric en Donald Jr. geleid. In maart ontkende de Trump Organisation nog elke betrokkenheid met de zaak rond Stephanie Clifford. Maar volgens The Wall Street Journal zou Eric Trump een advocaat van de firma belast hebben met het papierwerk.

Michael Cohen verklaarde eerder dat hij via een persoonlijke transactie de som van 130.000 dollar (112.000 euro) had overgemaakt aan Stephanie Clifford. Dat gebeurde net voor de verkiezingen in 2016, om haar te beletten de affaire in het openbaar uit de doeken te doen. The Wall Street Journal beweert dat Trump in februari aan de telefoon zei dat hij zelf zou opdraaien voor de gerechtskosten die het doen handhaven van de overeenkomst met Stormy Daniels tegen de "valse beschuldigingen" met zich mee zou brengen.

In maart kwam er dan toch het tv-interview met de pornovedette over haar seksuele relatie met Trump. 21 miljoen mensen keken toen naar '60 Minutes'. In augustus bekende Michael Cohen dat hij zowel Stephanie Clifford als ex-Playboymodel Karen McDougal - die ook al beweerde een verhouding met Trump te hebben gehad - had betaald om te zwijgen, in opdracht van Trump. In mei voegde oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, zich bij het juridische team van Trump. Hij verkondigde al meteen op tv dat Trump het zwijggeld had terugbetaald aan Cohen. Giuliani ontkende wel dat het om campagnefinanciën ging.

Gisteren kwam het pikante boek uit van Stormy Daniels over de/haar affaire: 'Full Disclosure'. Details daarvan lekten eerder al uit.