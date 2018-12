"Trump en Xi zien af van nieuwe invoerheffingen" LVA

02 december 2018

01u57

Bron: Belga 0 De Chinese president Xi Jinping en zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump zouden zaterdagavond in Buenos Aires afgesproken hebben om na 1 januari volgend jaar geen nieuwe invoerheffingen meer in te voeren. Dat meldden Chinese staatsmedia na afloop van het werkdiner tussen beide presidenten op de G20-top in de Argentijnse hoofdstad. Ook zouden beide landen de handelsbesprekingen willen hervatten.

De economisch adviseur van Trump, Larry Kudlow, zei na het diner dat de ontmoeting “zeer goed” was verlopen, maar wilde niet ingaan op de uitkomst. Het Witte Huis zou later met een persbericht komen.

Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping hebben elkaar meer dan twee uur gesproken, dat was langer dan verwacht. De twee trachten een uitweg te vinden in het escalerende handelsconflict tussen beide landen. Eerder dreigde Trump er al mee om in de toekomst àlle Chinese import in de VS te gaan belasten. Zaterdagavond zei de Amerikaanse president "iets te willen bereiken dat zowel goed is voor China als voor de VS". Trump herhaalde ook dat hij een zeer goede persoonlijke band heeft met Xi.

De twee landen zijn de grootste economieën ter wereld maar voeren al enkele maanden een bittere handelsstrijd, door elkaars producten steeds meer te gaan belasten. Intussen is al zowat de helft van de Chinese import in de VS -goed voor een bedrag van 250 miljard dollar- getroffen door invoerheffingen tot 10 procent.

Xi zei zaterdagavond bij de start van het diner dat beide landen omwille van hun belang een verantwoordelijkheid dragen voor vrede en welvaart in de wereld. Daarvoor moeten we samenwerken, klonk het.

De Chinese president prees in de marge ook de zaterdag overleden president Bush "wegens zijn belangrijke bijdrage aan de Amerikaans-Chinese relaties".