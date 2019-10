"Trump drong zijn advocaat Giuliani op aan diplomaten en wou onderzoek naar gasbedrijf met banden met Hunter Biden" jv

17 oktober 2019

19u24

Bron: afp 0 Donald Trump heeft zijn persoonlijke advocaat Rudy Giuliani opgedrongen aan Amerikaanse diplomaten die belast waren met Oekraïne, en wilde dat Kiev een onderzoek opende naar Burisma, het gasbedrijf waar de zoon van zijn Democratische rivaal Joe Biden een zitje had in de raad van bestuur. Dat heeft Gordon Sondland, de Amerikaanse ambassadeur bij de Europese Unie, gezegd tijdens een hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden.



De Amerikaanse president "beval" de diplomaten die verantwoordelijk waren voor Oekraïne, om met Giuliani te praten over de inspanningen van Kiev om de corruptie aan banden te leggen. "Wij waren ontgoocheld over het bevel van de president om meneer Giuliani erbij te betrekken", aldus Sondland. "In onze ogen moesten de werknemers van het State Department en niet de persoonlijke advocaat van de president verantwoordelijk zijn voor alle aspecten van het buitenlandbeleid van de Verenigde Staten in Oekraïne."

Bij de contacten die daarop volgden, benadrukte Giuliani dat "de president een publieke verklaring van president Zelenski wilde over de strijd tegen de corruptie", zei Sondland.

Volgens de ambassadeur vermeldde de voormalige burgemeester van New York "specifiek" Burisma als een "belangrijk onderzoeksonderwerp voor de president".

Sondland verzekerde dat hij toen niet wist dat Hunter Biden, zoon van Joe Biden die een goede kans maakt om de Democratische uitdager te worden van Trump bij de presidentsverkiezingen van 2020, in de raad van bestuur zat van Burisma.

De Democraten in het Huis van Afgevaardigden beschouwen Sondland als een "sleutelgetuige" in hun onderzoek met het oog op een eventuele afzetting van de Amerikaanse president. Ze lanceerden het onderzoek nadat een klokkenluider melding had gemaakt van een telefoongesprek eind juli tussen Trump en Zelenski.

Tijdens dat onderhoud vroeg de VS-president zijn ambtgenoot meermaals om zich over de Bidens "te buigen" en met zijn persoonlijke advocaat te praten. Volgens de Democraten gaat het om machtsmisbruik met persoonlijke doeleinden, maar Trump meent dat hem niets te verwijten valt.