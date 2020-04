“Trump denkt aan ontslag minister van Volksgezondheid” IB

26 april 2020

05u01

Bron: ANP, Reuters 2 De toekomst van Alex Azar als Amerikaans minister van Volksgezondheid hangt aan een zijden draadje. Dat melden The Washington Post en Politico. President Donald Trump zou Azar verantwoordelijk houden voor de falende bestrijding van het coronavirus in de VS.

Volgens de Washington Post groeit de frustratie bij Trump over het functioneren van zijn minister, maar twijfelt de regering om op dit moment belangrijke personele wijzigingen door te voeren.

Het Witte Huis ontkent dat er ontslagen komen. "Azar is druk bezig de belangrijke taken die de president hem heeft toebedeeld uit te voeren. Discussies over personeel vinden wij onverantwoordelijk en leiden af van de bestrijding van het coronavirus," zei een woordvoerder van de president.



In de VS is het aantal dodelijke slachtoffers zaterdag opgelopen tot meer dan 53.000 en ruim 960.000 Amerikanen zijn besmet met het virus.