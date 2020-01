“Trump breidt inreisverbod uit naar zes nieuwe landen” kv

31 januari 2020

23u07

Bron: Reuters 0 De Amerikaanse p resident Donald Trump zal vrijdag (plaatselijke tijd) zijn inreisverbod uitbreiden naar zes andere landen. Dat zegt Chad Wolf, plaatsvervangend minister van Binnenlandse Veiligheid. De beslissing zal duizenden immigranten in de VS treffen en ongetwijfeld het debat over de discriminatie van moslims doen heropleven.

De VS zullen geen permanente verblijfsvergunningen meer uitreiken aan inwoners van Eritrea, Kirgizië, Myanmar en Nigeria. Dat bevestigde plaatsvervangend minister van Binnenlandse Veiligheid Chad Wolf vandaag tijdens een telefoongesprek met journalisten. De geviseerde verblijfsvergunningen staan los van non-immigratievisa die meestal aan bezoekers worden uitgereikt: zij zullen niet getroffen worden door het verbod, aldus Wolf.

Daarnaast zal de Amerikaanse overheid volgens Wolf ook geen “diversiteitsvisa” meer uitreiken aan inwoners van Sudan en Tanzania. Die visa, waarover de president zich in het verleden al kritisch uitliet, worden via een loterij uitgereikt aan aanvragers uit landen die weinig immigranten in de VS hebben.





Volgens Wolf komen de zes landen niet tegemoet aan de Amerikaanse regels voor veiligheid en het delen van informatie. Hij verwijst daarbij naar ondermaatse paspoorttechnologie en het onvermogen van de landen om voldoende informatie te delen over terreurverdachten en criminelen. “Deze landen willen grotendeels behulpzaam zijn”, aldus Wolf. “Maar wegens een brede waaier aan redenen zijn ze er eenvoudigweg niet in geslaagd om zich te houden aan de minimumvoorwaarden die we voorop hebben gesteld.”

Het eerste inreisverbod - dat door Trump werd uitgereikt tijdens zijn eerste week als president in januari 2017 - verbood bijna alle migranten en reizigers uit zeven landen met een moslimmeerderheid de toegang tot de VS. Na enkele gerechtelijke procedures werd het beleid aangepast, maar het Amerikaanse Hooggerechtshof oordeelde uiteindelijk in juni 2018 dat het inreisverbod mocht blijven bestaan.

Discriminatie

Het reeds bestaande verbod verbiedt onder andere de toegang voor inwoners uit de moslimlanden Iran, Libië, Somalië, Syrië en Jemen. Ook voor Noord-Korea en Venezuela gelden er visabeperkingen, maar die maatregelen treffen relatief weinig reizigers. Deze beperkingen blijven behouden, aldus Wolf.

Volgens critici discrimineert het inreisverbod inwoners uit moslimlanden. Drie van de nieuwe landen die een inreisverbod krijgen - Kirgizië, Nigeria en Sudan - hebben een moslimmeerderheid. Eritrea en Tanzania hebben eveneens een aanzienlijke moslimminderheid. In het fiscale jaar 2018 kregen maar liefst 7.900 Nigerianen een migrantenvisum voor de VS.

Immigratie is een stokpaardje van president Trump en naar verwachting zal hij in de komende maanden het onderwerp blijven benadrukken tijdens zijn campagne. Tijdens zijn campagne in 2015 pleitte hij voor “een compleet en totaal verbod voor moslims die de Verenigde Staten willen binnenkomen”.