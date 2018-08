"Trump bood aan Italiaanse leningen te kopen" TTR

24 augustus 2018

10u26

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft naar verluidt aangeboden volgend jaar Italiaanse staatsleningen op te kopen. Hij zou het voorstel hebben gedaan gedurende een topontmoeting met de Italiaanse premier Guiseppe Conte in juli, meldt de Italiaanse krant Corriere della Sera op basis van bronnen.

Conte zou minstens drie hooggeplaatste ambtenaren hebben verteld over het aanbod. Met welk voorstel Trump concreet kwam, is niet duidelijk. Ook over de beweegredenen van het Witte Huis heeft de premier niets gezegd. Officieel zouden de regeringshoofden van Italië en de Verenigde Staten 30 juli alleen praten over de situatie in Libië, Afghanistan en een gasleiding naar de Kaspische zee.

Investeerders kijken met de nodige argwaan naar de lopende begrotingsonderhandelingen in Italië. De coalitie van de populistische Vijfsterrenbeweging en de rechts-nationalistische Lega wil de uitgaven volgend jaar flink opvoeren, maar ook de belastingen verlagen. Daardoor voldoet de begroting mogelijk niet aan Europese regels. Grote onzekerheid maakt het voor Italië naar verwachting duurder om geld te lenen.

Volgens de Corriere della Sera moet Rome volgend jaar voor 400 miljard euro aan nieuwe obligaties plaatsen.