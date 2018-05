"Trump bevestigt aan Macron dat hij Iran-deal opblaast" kv

08 mei 2018

17u43

Bron: NY Times, Reuters 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag tijdens een telefoongesprek aan zijn Franse collega Emmanuel Macron bevestigd dat de VS zich terugtrekken uit het nucleaire akkoord met Iran. Dat schrijft de New York Times.

Een bron die op de hoogte was van de conversatie tussen Trump en Macron vertelde aan de New York Times dat de VS bereid zijn om alle sancties die in 2015 met de deal werden opgeheven, opnieuw in te stellen. Daarnaast willen de VS ook bijkomende economische sancties heffen voor Iran.

Het Élysée zegt echter dat Trump tijdens het telefoongesprek met Macron geen enkele indicatie heeft gegeven over zijn plannen met Iran.

Tijdens een recent staatsbezoek van Macron aan de VS had de Franse president nog geprobeerd om Trump te overtuigen om niet uit de Iran-deal te stappen.