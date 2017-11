"Trump beloofde belangrijkste Koerdische militie in Syrië niet meer te bewapenen" ep

17u00

Bron: Belga 0 REUTERS De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag met Turkse minister van Buitenlandse Zaken gebeld. De Amerikaanse president Donald Trump heeft beloofd dat er geen verdere wapenleveringen meer zullen komen voor de belangrijkste Koerdische militie in Syrië. Dit heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu vandaag gezegd aan verslaggevers kort nadat de bewoner van het Witte Huis met zijn Turkse ambtsgenoot had getelefoneerd.

De VS zijn gelieerd met de overwegend Koerdische YPG in de strijd tegen terreurorganisatie Islamitische Staat IS. Ankara beschouwt de YPG als een terreurorganisatie.