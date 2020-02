“Trump beloofde Assange gratie als hij Russische betrokkenheid bij e-maillek ontkende” kv

Bron: Reuters, Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump beloofde WikiLeaks-oprichter Julian Assange (48) vergiffenis als die zou zeggen dat Rusland niet verantwoordelijk was voor de hacking van de e-mails van de Democratische partij, die in 2016 door WikiLeaks naar buiten werden gebracht. Dat vertelde een advocaat van Assange vandaag in een rechtbank in Londen. Volgens het Witte Huis is dat echter “een leugen”.

Assange verscheen via een videolink vanuit de gevangenis terwijl zijn advocaten de behandeling van zijn hoorzitting volgende week bespraken. Daar zal worden beslist of de oprichter van WikiLeaks moet worden uitgeleverd aan de VS.

Assanges advocaat Edward Fitzgerald verwees vandaag naar de getuigenis van Dana Rohrabacher, een Amerikaanse voormalige volksvertegenwoordiger die Assange bezocht in 2017 met de boodschap dat hij was gestuurd door president Trump om hem gratie aan te bieden. In ruil daarvoor moest Assange instemmen met de VS en zeggen dat de Russen niet betrokken waren bij het e-maillek dat de presidentscampagne van Hillary Clinton in 2016 schade toebracht, luidde het in de verklaring van Rohrabacher.

Klokkenluider

De 48-jarige Assange verbleef zeven jaar in de ambassade van Ecuador in Londen vooraleer hij in april 2019 werd opgepakt, nadat Ecuador besliste hem niet langer asiel te verlenen. Hij wordt in de VS beschuldigd van spionage en het hacken van overheidscomputers en het land vraagt zijn uitlevering. Indien hij in de VS veroordeeld wordt, riskeert hij voor tientallen jaren achter de tralies te verdwijnen.

In 2010 lekte WikiLeaks immers geheime informatie van de Amerikaanse overheid, die aan Assange was doorgespeeld door klokkenluider Chelsea Manning. Daarbij zat ook een video waarop te zien was hoe bij de aanval met een Amerikaanse legerhelikopter in Bagdad in 2007 twaalf burgers gedood werden, waaronder twee medewerkers van persbureau Reuters.

De hoorzitting waarin beslist wordt over Assanges mogelijke uitlevering bestaat uit twee delen: de eerste zitting vindt volgende week plaats, de tweede helft pas in mei.

Witte Huis ontkent

Een woordvoerster van het Witte Huis, Stephanie Grisham, ontkende de bewering later op de dag. “De president kent Dana Rohrabacher nauwelijks, behalve dat hij een ex-congreslid is. Hij heeft nog nooit met hem over dit onderwerp of welk onderwerp dan ook gesproken. Het is een compleet verzinsel en een totale leugen,” zei ze.