‘Trump Baby’ gaat naar de Verenigde Staten Arne Adriaenssens

16 juli 2018

15u53

De Trump Baby-ballon die veel stof deed opwaaien in het Verenigd Koninkrijk, zal nu ook in Amerika rondzweven. Met crowdfunding werd er een replica van het oranje gevaarte gefinancierd.

Zelden was een ballon zo omstreden als de Trump Baby die afgelopen weekend boven Londen zweefde. Het vijf meter hoge gevaarte stelde de Amerikaanse president voor als een kwade, oranje baby.

De satirische actie werd eerst niet toegelaten in de Britse hoofdstad, maar kreeg uiteindelijk toch groen licht van burgemeester Sadiq Khan. Een beslissing die wereldwijd op applaus kon rekenen. Niet in het minst in de Verenigde Staten zelf.

4.500 dollar in 22 uur tijd

Didier Jimenez-Castro, een activist uit New Jersey werd zo enthousiast dat hij zelf ook een Trump Baby naar de VS wilde halen. Naar Bedminster om excact te zijn. In die stad in New Jersey staat ook de Trump National Golf Club, een mondain golfoord waar de president en zijn familie soms een balletje komen slaan.

Om zijn project te financieren, startte Castro een crowdfundingscampagne op van 4.500 dollar. Een bedrag dat hij al na 22 uur bij elkaar sprokkelde. Na twee dagen passeerde de teller zelfs de 6.500 dollar al. Tegen midden augustus zou de ballon kunnen worden opgeblazen

Nog broertjes

Ook de originele Trump Baby in het Verenigd Koninkrijk werd gecrowdfund. “Donald Trump is een grote, kwade baby met een breekbaar ego en kleine handen”, luidde de campagne van de bedenkers. “We willen zeker zijn dat hij weet dat heel Groot-Brittannië op hem neerkijkt en met hem lacht.”

De kans dat deze twee Trump Baby’s nog broertjes krijgen, is niet klein. Ook in heel wat andere Amerikaanse steden wordt momenteel geld opgehaald voor zo een ballon. Die acties vonden voorlopig nog niet hun volledige budget.