‘Trouwe' persoonlijke assistente Trump ontslagen na lekken informatie over president en familie LH

30 augustus 2019

17u24 0 Madeleine Westerhout, al meer dan twee jaar de persoonlijke assistente van de Amerikaanse president Donald Trump, werd gisteren tot ontslag gedwongen omdat ze informatie over de familie van Trump lekte naar verschillende journalisten. Dat melden Amerikaanse media.

Wie Trump de voorbij jaren aan de lijn wou krijgen, moest eerst voorbij Westerhout. De nog altijd maar 28-jarige Amerikaanse werkte sinds de aanstelling van Trump in januari 2017 als diens persoonlijke assistente. Daarvoor was ze verantwoordelijk voor de ontvangst van Trumps gasten in de Trump Tower in New York. Ze begeleidde toen toppolitici en belangrijke zakenmensen in de lift. Aan de blitzcarrière van het 'liftmeisje’ van Trump komt nu dus een abrupt einde.

Volgens de New York Times, die als eerste met het nieuws kwam en anonieme bronnen aanhaalt, onthulde Trumps trouwe assistente familiale en andere kwesties gelieerd aan het Witte Huis tijdens een etentje met verslaggevers in Berkeley Heights in de staat New Jersey eerder deze maand. Op dat moment bracht Trump zijn vakantie door op zijn golfclub in Bedminster.

Ook andere media, waaronder CNN, Politico en CBS News, berichten op basis van verschillende bronnen over het vertrek van de getalenteerde Westerhout. Volgens CNN verklaarde Westerhout tijdens de gedachtewisseling met de journalisten niet duidelijk dat het om een ‘off the record’ gesprek ging. Een aanwezige verslaggever zou medewerkers van het Witte Huis op de hoogte gebracht hebben van het diner.

Trump en Westerhout hadden een “hechte” relatie, aldus een voormalige functionaris van het Witte Huis aan CNN, die ook zei dat het verspreiden van info over de familie van de president een “rode lijn” was die niet overschreden mocht worden. Dat gebeurde begin deze maand dus wel.

Nog volgens de New York Times is Westerhout voortaan een “afzonderlijke werknemer” en heeft ze niet langer toegang tot het Witte Huis. Het Witte Huis weigerde commentaar te geven op het vertrek van Westerhout.