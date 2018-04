'Troonopvolgster' Spaanse premier Rajoy stapt op na gênante video winkeldiefstal TT

25 april 2018

15u32

Bron: ANP, El Pais 0 In Spanje heeft Cristina Cifuentes, minister-president van de regio Madrid en een van de grootste vertrouwelingen van premier Mariono Rajoy, haar ontslag aangekondigd. Ze was in opspraak geraakt door een video waarin is te zien dat ze een crème steelt in een supermarkt. Cifuentes lag ook al weken onder vuur na berichten dat ze haar mastertitel had vervalst.

De 53-jarige Cifuentes maakte op een persconferentie bekend "dat ze om persoonlijke redenen" opstapt. Het stelen van een crème in 2011 noemde ze "een onbewuste fout" tijdens het boodschappen doen. Ze liet weten dat ze twee jaar geleden al was gechanteerd met de video en dat ze nu het slachtoffer is geworden van "een persoonlijke lynchpartij".

Volgens sommige Spaanse media zou Cifuentes opstappen omdat ze weet dat er de komende dagen nog andere video's en berichten over haar verleden zouden opduiken.

Cifuentes is lid van de Partido Popular van premier Rajoy. Van haar mastertitel had Cifuentes vorige week al afstand gedaan, nadat duidelijk was geworden dat enkele handtekeningen onder het document vals waren. De druk om op te stappen was toen al hoog, maar zowel Cifuentes als Rajoy gaven niet toe.

Vandaag zei hij dat Cifuentes "geen andere keuze restte dan aftreden".