“Triest door gedachte dat we Europa verlaten": actiegroep projecteert pakkende boodschappen van veteranen op kliffen van Dover LH

31 januari 2020

15u22

Bron: Evening Standard 0 De Britse actiegroep ‘Led By Donkeys’ (Geleid door Ezels), die eerder al uitpakte met spectaculaire campagnes tegen de brexit, heeft weer van zich laten horen. Naar aanleiding van brexitdag projecteerde de actiegroep afgelopen nacht emotionele boodschappen van twee Britse veteranen uit de Tweede Wereldoorlog op de bekende kliffen van Dover.

A message to Europe, this morning on the White Cliffs of Dover. Sound on. pic.twitter.com/E3VY8BaGjK Led By Donkeys(@ ByDonkeys) link

De iconische witte kliffen aan de zuidkust van Engeland hebben extra symboliek: ze waren het eerste van Engeland dat de Britse soldaten die terugkeerden van de oorlog zagen. De beelden werd in de nacht van donderdag op vrijdag net na middernacht op de rotsen getoond.

De 97-jarige Stephen Goodall, die 32 jaar in het leger diende, vertelt in de video dat hij zich “triest” voelt bij het idee dat het Verenigd Koninkrijk Europa verlaat “omdat het zoveel voor me heeft betekend”. “Ik word graag een Europeaan genoemd. En het gevoel van kameraadschap wanneer je door Europa reist, is echt heel wat”, aldus Goodall nog. “Ik zal niet meer lang leven, maar ik hoop, voor mijn kinderen, mijn kleinkinderen en mijn achterkleinkinderen, dat Engeland en Groot-Brittannië terug dichter naar Europa zullen bewegen dan wat we nu hebben gedaan.”

De tweede pakkende boodschap komt van de 95-jarige Sidney ‘Sid’ Daw, die tijdens de Tweede Wereldoorlog vocht in Frankrijk, Nederland, België en Duitsland. “Ik voel me zeer verdrietig omdat we niet weten welke kant het zal opgaan”, zegt hij. Daw heeft ook nog een boodschap voor de ‘mede-Europeanen’ op het continent. “Kijk vanaf jullie kant naar deze kant, zie deze witte kliffen, en we voelen dat we samen willen zijn en ik ben er zeker van dat we snel samen zullen zijn.”

Na de ontroerende woorden volgde nog een projectie waarin de sterren op de Europese vlag langzaam verdwijnen. Op het einde blijft er nog één over die de Britse moet voorstellen. “Dit is onze ster. Draag er zorg voor”, luidt de boodschap.