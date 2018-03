"Tragisch toeval": agent sterft nadat nooddiensten hem naar verkeerde adres sturen kg

08 maart 2018

14u30

Bron: New York Post 1 Een onfortuinlijke vergissing heeft het leven gekost van een Amerikaanse politieagent. De man beantwoordde dinsdagavond een noodoproep, maar werd per abuis naar een verkeerd adres gestuurd. Daar werd hij, samen met twee collega's, aangevallen. Zowel de agent als de aanvaller overleefde het incident niet.

De 30-jarige politieagent Ryan Morton was samen met twee collega’s op patrouille toen een warrige noodoproep binnenkwam. In het telefoontje waren twee ruziënde vrouwen hoorbaar, maar de beller reageerde niet op de vragen van de noodcentrale. Ter controle werd daarom de patrouille van Morton erop afgestuurd. Daarbij liep het echter mis: de noodcentrale gaf om nog onbekende redenen een verkeerd adres door. In plaats van een woning in het Amerikaanse Windsor belandden de agenten in Clinton, een plaats daar zo’n 24 kilometer vandaan.

Dodelijk gewond

Ter plaatse liep de situatie uit de hand. Het huis waar de agenten aanklopten, bleek bewoond door Tammy Widger, een 37-jarige vrouw die de agenten verzekerde dat er niets aan de hand was. Wanneer de agenten dan toch aandrongen om het huis te controleren en de woning betreedden, werden ze aangevallen door een man die zich in het huis had schuilgehouden. De 37-jarige man, James Waters, opende het vuur op de agenten. Daarbij werd Morton dodelijk getroffen, terwijl zijn collega’s werden verwond. Eén van hen bevindt zich nog in het ziekenhuis; de andere kon woensdag al naar huis.

Ook de schutter overleefde het voorval niet. Een SWAT-team dat werd opgetrommeld na de schermutseling vond de man dood in de woning. Volgens de autoriteiten is het niet duidelijk of hij neergeschoten is door één van de agenten of zelfmoord heeft gepleegd.

Drugsdeal?

Waters was geen onbekende voor de politie. De man werd naar verluidt gezocht naar aanleiding van een verkrachtingszaak, hoewel niet duidelijk is welke rol hij speelde in de zaak. Daarnaast werd hij meermaals veroordeeld wegens drugbezit en weerspannigheid. Het is nog niet duidelijk waarom hij zich in het huis van Widger bevond. De vrouw was wel in het bezit van een hoeveelheid methamfetaminen, en werd al eerder veroordeeld wegens het verkopen van drugs. Of beiden bezig waren met een drugsdeal, is eveneens niet zeker.

"Toeval"

Sgt. Bill Lowe die gisteren meer toelichting gaf bij het incident, noemde het incident een jammerlijke samenloop van omstandigheden. “Het is een toeval dat ze naar dat specifieke adres werden geroepen,” zei hij in de New York Post. “Het is tragisch dat dit gebeurd is. Maar het blijft zo dat ze in dat huis bezig waren met het plegen van een misdrijf. Wanneer [de agenten] het huis binnenvielen, deden ze wat ze moesten om zeker te zijn dat er niemand gewond was en er geen andere problemen waren.”