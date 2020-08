“Tot nu toe geen bewijs dat buitenevenementen tot coronabesmettingen leiden” SVM

25 augustus 2020

18u48

Bron: Belga 3 Er is tot nu toe geen bewijs dat bezoekers van een evenement in de buitenlucht kans lopen om besmet te raken met het coronavirus. Dat concludeert het Nederlandse Crisislab, een onderzoeksinstituut op het terrein van veiligheid en crisisbeheersing. Het instituut ondersteunt de leerstoel Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Een besmetting oplopen bij een binnenevenement is een reëel risico. Maar met aanvullende maatregelen zoals een goede ventilatie is dat risico voor een gezonde bezoeker die jonger is dan 65 jaar niet groter dan het risico dat hij om het leven komt bij 11 kilometer motorrijden, 44 kilometer fietsen, 480 kilometer autorijden of een vlucht van Amsterdam naar Bali, zegt het Nederlandse onderzoekscentrum.

Crisislab heeft in ruim vijfhonderd wetenschappelijke publicaties uit de hele wereld geen argument kunnen vinden voor het verbod op grote evenementen dat in Nederland en België gehanteerd wordt. "We hebben alle rapporten tot aan medio augustus onderzocht op verzoek van evenementenorganisator Mojo", zegt hoogleraar Ira Helsloot. "Mojo wilde inzicht in de coronaproblematiek rondom evenementen, zodat ze de juiste maatregelen kunnen nemen. Onze bevindingen komen Mojo natuurlijk goed uit, maar dit is echt wat we in die grote berg publicaties sinds maart van dit jaar gevonden hebben.”

“Geen basis”

Volgens Helsloot zijn er tot nu toe wereldwijd geen besmettingen bij buitenevenementen gemeld, behalve dan één Chinees. Binnen ligt dat anders. “Maar in een grote en goed geventileerde evenementenlocatie is dat risico kleiner dan bijvoorbeeld in de horeca, die nu wel voor iedereen toegankelijk is. Ik dacht zelf ook dat een verbod op grote evenementen een goede maatregel was, maar nu blijkt dat daarvoor helemaal geen basis is."

Crisislab zal de komende tijd nieuwe onderzoeken naar coronabesmettingen verwerken in het rapport. "We hopen dat de beleidsmakers van de overheid die klus daarna van ons overnemen. Want het is volgens ons belangrijk dat elke Nederlander kan oordelen op welke cijfers een redelijk veiligheidsbeleid is gebaseerd", aldus de hoogleraar.

