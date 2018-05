“Tot in de eeuwigheid, liefste.” Zelf overleefde ze de Holocaust niet, maar haar woorden wel IB

02 mei 2018

02u30

Bron: indystar.com 2 Vlak voordat de moeder van Frank Grunwald in juli 1944 naar de gaskamers in Auschwitz werd geleid, schreef ze nog gauw een afscheidsbriefje aan haar echtgenoot. Ze drukte het papiertje in handen van een Duitse bewaker met de vraag het aan haar man aan de andere kant van het hek af te leveren. Het ontroerende briefje is nu te zien in het Holocaust Museum in Washington. “Voor zover we weten is dit het enige overlevende testament van iemand die op het punt staat vergast te worden.”

Frank Grunwald's mother didn’t survive Auschwitz. Yet, her words survived in a letter she wrote to her husband as she was being led to a gas chamber. She managed to hand it to a nearby guard before she was killed. https://t.co/RB5yE7eEz2 https://t.co/W8gAAuMj4j pic.twitter.com/68Y7pQ9Orx Auschwitz Memorial(@ AuschwitzMuseum) link

Frank Grunwald, die als kind Misa heette, was zes toen hij samen met zijn familie opgesloten werd in een naziconcentratiekamp. Zijn moeder Vilma Grunwald en zijn gehandicapte broer overleefden het niet en werden in Auschwitz vergast, Misa en zijn vader Kurt, die arts was en in die hoedanigheid verantwoordelijk was voor de gezondheid van de joden die in het kamp dwangarbeid moesten verrichten, overleefden de gruwelen wel.

Vlak na de oorlog vertelde Kurt Grunwald zijn zoon, die toen elf was, dat hij een briefje van zijn moeder had ontvangen. Maar Misa wilde het niet lezen, zelfs niet eens zien. “Ik was bang voor de brief”, herinnert Frank zich. “Ik was wel nieuwsgierig, maar ook bang voor de droefheid ervan.”

#Holocaust #auschwitz #vilmagrunwald * https://t.co/Jpq4n3lAnD * Taken from the article, this photo shows Vilma Grunwald and her son Frank who survived together with his father Kurt, a doctor * pic.twitter.com/TjxBF1sA7E excogitare(@ excogitare) link

Compassie

Het briefje dat de kleine Misa zoveel angst inboezemde was door zijn moeder geschreven vlak voor ze op transport naar de gaskamers werd gezet. Samen met haar kreupele zoon en honderden andere joden werd Vilma Grunwald op 11 juli 1944 vergast. Voor het zover kwam, wist de vrouw echter nog tien zinnetjes met potlood op een haveloos papiertje te krabbelen. Toen ze het briefje geschreven had, vouwde ze het in tweeën en schreef op de buitenkant ‘Dr. Grunwald, F Lager’, naar de barakken waar hij werd vasgehouden. Ze drukte het briefje in de handen van een oudere kampbewaker. Wonderlijk genoeg leverde de Duitser het briefje persoonlijk af bij haar echtgenoot. “Mijn moeder kon mensen goed lezen”, zegt Frank. “Ze moet hebben aangevoeld dat deze bewaker enige compassie voelde. Hij was ouder, vijftig of zestig.” Zeven maanden nadat Vilma Grunwald vergast werd, werd Auschwitz bevrijd.

In 1951 verhuisden de overlevende Grunwalds naar New York City. Kurt Grunwald opende een praktijk in Forest Hills, zijn zoon Misa - inmiddels Frank - studeerde er industrieel design aan het Pratt Instituut, waarna hij ging werken voor General Electric in Syracuse. Hij trouwde met zijn verloofde Barbara en samen kreeg het paar twee kinderen. Nu is Frank Grunwald een 85-jarige gepensioneerde industrieel ontwerper die in Geist Reservoir woont, in het noordoosten van de Amerikaanse staat Indianapolis.

Franks vader Kurt Grunwald stierf in 1967 op 67-jarige leeftijd. Toen hij door zijn vaders bezittingen ging, kwam Frank de brief die hij nooit had willen lezen, weer tegen. “Hij bewaarde hem in een bureau in zijn slaapkamer”, zegt hij. “Het papier was vergeeld. Ik zag het en ik wist direct wat het was. Ik herkende het handschrift van mijn moeder.”

Please, read, stay silent, and think.

Vilma Grunwald's letter to her husband Kurt before she and her older son were murdered in #Auschwitz gas chamber.

Her younger son, Frank, 85, gave it to @HolocaustMuseum.

Her letter and her memory will forever survive. https://t.co/C5cJOQicHW pic.twitter.com/tSsRNNyiuO Nicolas Tenzer(@ NTenzer) link

Toon

Vilma Grunwald had het briefje in haar moedertaal, het Tsjecho-Slovaaks opgesteld. De toon van het briefje raakte hem het meest. “Geen woord van haat, woede of bitterheid tegenover de nazi’s. Het is geheel geconcentreerd op mijn vader en ik, op de toekomst. Grunwald nam het briefje mee naar huis en verstopte het in een lade. Meer dan twee decennia liet hij het aan niemand lezen, zelfs niet aan zijn vrouw. Om de zoveel maanden las hij het opnieuw. Pas in de jaren negentig liet hij het briefje aan zijn familie zien. Vier jaar geleden gaf hij het aan het Holocaust Memorial Museum in Washington. “Ik dacht waarom zou ik het niet naar buiten brengen zodat anderen het kunnen zien? Een van mijn grootste zorgen is altijd geweest wie zich mijn moeder nog zou herinneren als ik er niet meer ben? Nu heb ik die angst niet meer.”

Door de jaren heen heeft het museum duizenden persoonlijke spullen ontvangen, maar de brief van Vilma Grunwald is uniek. “Ik wil niet zeggen dat dit het enige document is dat ooit in zulke omstandigheden gemaakt is, maar voor zover wij weten is het dat wel”, zegt curator Judith Cohen. “Het is althans het enige dat wij ooit gezien hebben. Auschwitz, in de momenten voor de vergassing. In de vernietigingskampen was het vrijwel onmogelijk om geschreven materiaal te bewaren.”

Authentiek document

Het papier waarop Vilma Grunwald haar laatste woorden neerschreef, is van erg slechte kwaliteit, aldus de conservator van het museum, Jane E. Klinger. “Het bestaat vooral uit houtpulp.” Om het papier te beschermen wordt het briefje om de zes maanden uit het museum gehaald en vervangen door een kopie. Het origineel wordt dan ongevouwen gearchiveerd. Alleen specialisten met handschoenen aan mogen het briefje aanraken.”

Het briefje is intrinsiek niet meer dan een stuk oud papier. Maar de krachtige woorden van Vilma Grunwald, die wist dat ze zou sterven, maken het een krachtig document. “Het is authoratieve documentatie. Je kan het bijna niet geloven, maar er zijn nog steeds mensen die denken dat de Holocaust een verzinsel is, die twijfelen of Auschwitz ooit bestaan heeft”, zegt Cohen. “Maar wanneer je een fysieke brief ziet, kan je het niet ontkennen. Wanneer je de echte brief ziet, zeg je: dit is bewijs, dit is echt, dit is wat er met haar gebeurd is en dit is hoe ze erop reageerde.”

Het briefje dat Vilma Grunwald op 11 juli 1944 aan haar echtgenoot Kurt Grunwald schreef:

“Jij, mijn enige, liefste, geïsoleerd wachten we op de duisternis. We hebben overwogen om ons te verstoppen, maar besloten dat niet te doen omdat we voorzagen dat het hopeloos zou zijn. De beroemde vrachtwagens zijn hier al en we wachten tot het zal beginnen. Ik ben volledig kalm. Jij, mijn enige en mijn liefste, geef jezelf niet de schuld voor wat er gebeurd is, het was ons lot. We deden wat we konden. Blijf gezond en denk aan mijn woorden dat de tijd zal helen – misschien niet alles, maar op z’n minst een deel. Zorg goed voor ons kleine gouden jongetje en verwen hem niet te veel met je liefde. Blijf allebei gezond, lieverds. Ik zal aan jou en Misa denken. Heb een gelukkig leven, we moeten aan boord gaan.

Tot in de eeuwigheid,

Vilma.