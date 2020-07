"Tot 10.000 mensen werken als slaven in textielfabrieken in Leicester voor amper 2,2 euro per uur” kv

13 juli 2020

22u00

Bron: Belga 13 In de textielfabrieken in de stad Leicester, in het centrum van Engeland, worden tot 10.000 mensen tewerkgesteld in omstandigheden die vergelijkbaar zijn met een moderne vorm van slavernij. Dat heeft een lokale volksvertegenwoordiger vandaag aangeklaagd.

Volgens het Britse parlementslid Andrew Brigden, van de Conservative Party, worden in de textielbedrijven tot 10.000 mensen tewerkgesteld voor een loon van nauwelijks 2 pond (2,2 euro) per uur.

Minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel beklemtoonde vandaag voor het parlement dat ze dergelijke praktijken veroordeelt. Haar ministerie kondigt ook een onderzoek aan.



Een uitbraak van het nieuwe coronavirus vormde eind juni de aanleiding voor een verlenging van de lockdown in de industriestad met minstens twee weken. Maar daardoor werd ook de aandacht gevestigd op de praktijken in de textielfabrieken in Leicester. De productie in de kledingfabrieken werden tijdens de lockdown gewoon voortgezet. De ondernemingen worden er daardoor van verdacht een rol te hebben gespeeld bij de nieuwe besmettingsgolf in de regio.