'Top secret' luchtmachtofficier die 35 jaar lang vermist was, loopt tegen de lamp in Californië Karen Van Eyken

11 juni 2018

Bron: CNN, Trib Live 0 William Howard Hughes Jr. verdween in de zomer van 1983 nadat hij een missie in Europa had volbracht. Het mysterie zou de Amerikaanse luchtmacht 35 jaar lang in de ban houden.

Hughes was betrokken bij de uiterst geheime planning en analyse van communicatie- en surveillancesystemen van de NAVO tijdens de Koude Oorlog. Hij was gespecialiseerd in radarbewaking. Hij had net een opdracht in Nederland voltooid en werd in augustus in Albuquerque verwacht.

Geld afgehaald

De luchtmachtofficier werd voor het laatst gezien in de staat New Mexico, toen hij 28.500 dollar van zijn bankrekening afhaalde bij 19 verschillende filialen. Hij was 33 jaar oud en single toen hij verdween.

Op 9 december 1983 werd hij formeel tot deserteur verklaard nadat meerdere zoektochten in binnen- en buitenland, controles van overheidsinstanties en ondervragingen van Hughes' familie en vrienden niets hadden opgeleverd.

Een paar dagen geleden kwam er dan plots een einde aan het mysterie dat in 1983 begon.

Paspoortfraude

"Op 5 juni, tijdens een onderzoek naar paspoortfraude, ondervroeg de diplomatieke veiligheidsdienst van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken een persoon die beweerde Barry O'Beirne te zijn. Nadat hij werd geconfronteerd met inconsistenties over zijn identiteit, gaf het individu toe dat zijn ware naam William Howard Hughes Jr. is, en dat hij in 1983 de Amerikaanse luchtmacht heeft verlaten", zo luidde een verklaring van de US Air Force.

"Luchtmachtofficier Hughes beweerde dat hij in 1983 depressief was geworden omwille van het feit dat hij bij de luchtmacht zat, dus vertrok hij, creëerde een fictieve identiteit en woonde sindsdien in Californië."

Een speciale eenheid van luchtmacht pakte Hughes bij zijn thuis op en hij wordt op dit moment vastgehouden op een Californische luchtmachtbasis.

Volgens de autoriteiten zijn er geen indicaties dat de gewezen luchtmachtofficier banden had met de Sovjets of dat hij gevoelige informatie heeft gelekt.

Het is vooralsnog onduidelijk welke aanklachten allemaal boven zijn hoofd hangen.

