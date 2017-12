"Toiletborstel", "gepluimde kip", "pijn aan de ogen": Romeinen beschaamd over kerstboom zonder naalden TT

Bron: Reuters 0 EPA Van dichtbij is goed te zien dat de boom veel van zijn pluimen heeft verloren. 'Oh dennenboom, oh dennenboom, wat zijn uw takken ...' Wonderschoon, zou je verwachten dezer dagen, maar niet in Rome. Daar eindigen de inwoners het bekende kerstdeuntje eerder met woorden als kaal of schurftig, nu de officiële kerstboom van het stadsbestuur op de Piazza Venezia zo goed als al zijn naalden al is kwijtgeraakt. Veel Romeinen zien er een symbool in voor het eeuwigdurende verval van hun stad.

Spelacchio noemen de Romeinen hem nu al spottend op sociale media, ruwweg te vertalen als kaal of sjofel. Al meteen nadat hij op 8 december in de Italiaanse hoofdstad werd geplaatst na het transport uit Val di Fiemme in de Dolomieten, verloor de 21 meter hoge kerstboom zowat al zijn naalden. Wat er juist met de boom aan de hand is, weet niemand, maar het sjofele zicht pal in het midden van de oude stad zorgt voor hilariteit, maar ook voor droefnis op sociale media.

Want dat de boom ondanks een transport van 48.000 euro al meteen afsterft en al zijn naalden is kwijtgespeeld, staat voor veel Romeinen symbool voor alles wat er misloopt in en met hun stad. "Een schande, het doet pijn aan de ogen", is de teneur bij veel inwoners, waarvan er eentje voor de televisie de boom ook vergeleek met een gepluimde kip.

EPA Veel glorie straalt de Romeinse kerstboom niet meer uit.

Toiletborstel

"Hoe kan het dat ze zo'n boom in Rome plaatsen, een prachtige hoofdstad?", vroeg een andere inwoonster zich af. Ook de vergelijking met een toiletborstel keert regelmatig terug. Grapjes over Spelacchio doen ondertussen gretig de ronde op sociale media en de boom heeft zelfs al een eigen Twitter-account. Een aantal Romeinen wil op 25 december een staatsbegrafenis organiseren voor de boom.

Veel inwoners wijzen op sociale media met een schuldige vinger naar burgemeester Virginia Raggi, rijzende ster in de populistische Vijfsterrenbeweging. Zij ligt al langer onder vuur voor hoe de stad er dezer dagen bij ligt, met straten vol gaten, opstapelend huisvuil en niet onderhouden parken en perkjes.

"Eenvoudig en verfijnd"

Maar Raggi verdedigt zich: volgens de burgemeester is de boom gewoon "eenvoudig en verfijnd" versierd. Toch valt de pijnlijke vergelijking met de perfect onderhouden en versierde kerstboom in Milaan regelmatig, voor velen nog maar eens een teken dat de financiële hoofdstad van Italië nu ook al de officiële hoofdstad voorbijsteekt op het vlak van prestige.

In Val di Fiemme, 700 kilometer verderop aan de Oostenrijkse grens, verdedigen ze zich door te zeggen dat de boom in perfecte conditie was toen hij werd gekapt en op een vrachtwagen werd geladen. "We willen niemand met de vinger wijzen. Maar het is evident dat de boom te veel stress heeft ondergaan tijdens het transport", aldus Stefano Cattoi van het Technisch bureau voor Bosbouw in Val di Fiemme.

AFP Het contrast met de mooie boom op de Piazza Duomo in Milaan is groot, vinden veel Romeinen.