"Toestand op Sulawesi is verschrikkelijk. Mensen stelen voedsel uit winkels om te overleven" SVM

01 oktober 2018

14u49

Bron: Belga 1 "De toestand op Sulawesi is heel erg. De schade is groot, onder het puin liggen waarschijnlijk nog veel mensen en de overlevenden hebben honger. Ze gaan naar de winkels om voedsel te stelen. Enkel zo kunnen ze overleven." Dat zegt Ferry Rangi, een contactpersoon van de Nederlandse hulporganisatie Cordaid.

Het officiële dodental staat op 844, maar Rangi is bang dat er veel meer slachtoffers te betreuren zullen zijn. "Er is geen elektriciteit, mensen kunnen niet bellen. Uit veel gebieden hebben we nog geen informatie, alleen geruchten. De situatie is verschrikkelijk in de plaatsen Palu en Dongala. Ook dorpen langs de kust zijn zwaar beschadigd."

Sulawesi heeft voedsel, elektriciteit, brandstof, drinkwater en dekens nodig, zegt Rangi. De Indonesische autoriteiten brengen hulpgoederen en materiaal, maar de inwoners vertrouwen daar volgens hem niet op. "We hopen niet op de regering, mensen doen het hier zelf."

B-Fast

Volgens het bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken van de Verenigde Naties (UNOCHA) hebben 191.000 mensen dringend nood aan humanitaire hulp. B-FAST komt vanmiddag nog samen om de toestand te bespreken. De premier verwacht dat het Belgische interventieteam positief zal antwoorden op de vraag om hulp te bieden. Unicef en het Rode Kruis lanceerden een oproep voor giften, de Europese Unie heeft al 1,5 miljoen euro vrijgemaakt voor humanitaire hulp.

"Eerst wordt er gekeken welke hulp de landen in de regio kunnen bieden, vervolgens wordt naar de rest van de internationale gemeenschap gekeken", aldus een woordvoerder van de FOD Buitenlandse Zaken. "B-FAST bekijkt nu inderdaad wat we kunnen aanbieden, en daarvoor plegen we ook overleg met andere landen."

Zuiver drinkwater

Medewerkers van Unicef zijn intussen druk bezig om zuiver drinkwater te voorzien. Er worden ook sanitaire voorzieningen opgezet om de uitbraak van ziekten te voorkomen. Daarnaast helpt de organisatie om eenzame kinderen te registreren, zodat ze zo snel mogelijk met hun familie herenigd kunnen worden.

"Drinkwater is van levensbelang na een ramp", benadrukt woordvoerder Philippe Henon. "Bijkomend nadeel is dat er al weinig voorzieningen waren in het getroffen gebied."

Scholen

Er moeten ook opnieuw veilige plekken gecreëerd worden om te spelen en leren. "Honderden scholen in het getroffen gebied zijn beschadigd. Na een ramp is het van belang om kinderen zo snel mogelijk weer naar school te kunnen sturen. De dagelijkse lessen geven kinderen structuur en het helpt hen de gebeurtenissen te verwerken. We bieden ook zo snel mogelijk psychosociale steun aan voor de jongste slachtoffers van de ramp."

Het eiland Sulawesi werd eerst getroffen door een aardbeving, daarna volgde een tsunami. Onder de hulpbehoevenden zitten ongeveer 46.000 kinderen en 14.000 ouderen.Giften zijn welkom via IBAN BE31-0000-0000-5555 met vermelding 'Tsunami Indonesië'.