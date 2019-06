Exclusief voor abonnees “Toen ik de foto van de tankman maakte, dacht ik niet: dit is een iconisch beeld” Gijs Moes

04 juni 2019

11u25

Bron: Trouw 0 Tiananmenplein Precies dertig jaar geleden, op 4 juni 1989, werd op het Tiananmenplein of Plein van de Hemelse Vrede in Peking de massale demonstratie voor politieke hervormingen bloedig neergeslagen. Een dag later ging een anonieme man met twee boodschappentassen voor een tank staan die het plein wilde verlaten. Vijf fotografen vereeuwigden het beeld. Een van hen is Stuart Franklin.

De hele scène duurde enkele minuten. Van de man is later niets meer vernomen. De Brit Stuart Franklin (63), aangesloten bij het fameuze fotopersbureau Magnum, vertelt vanuit een rumoerig café in Londen over de dag dat hij de man zag.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis