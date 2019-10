“Toen brak de hel los”: zo verliep de raid die leidde tot de dood van IS-leider Baghdadi KVDS

28 oktober 2019

11u19 10 Het was zondagmorgen Amerikaanse tijd dat president Donald Trump aankondigde dat “de belangrijkste terroristenleider ter wereld” gedood was in het noorden van Syrië. Abu Bakr Al-Baghdadi blies zichzelf op nadat hij - achtervolgd door Amerikaanse troepen - een doodlopende tunnel ingelopen was. Het was het dramatische einde van een 2 uur durende militaire operatie. En de aanzet daarvoor was al enkele maanden eerder gegeven.

Volgens The New York Times kwam de jacht op Baghdadi begin juli in een stroomversnelling terecht. Volgens twee bronnen van de krant werden toen een van de vrouwen van de IS-leider en een van zijn koeriers opgepakt. Op basis van wat zij vertelden en aanvullende inlichtingen, slaagde de CIA erin om de vermoedelijke schuilplaats van Baghdadi te bepalen in de Syrische grensregio Idlib.

Gevaarlijk

“Maar het was te gevaarlijk om er binnen te vallen”, aldus correspondente Rukmini Callimachi op Twitter. “Er verbleven burgers in het gebouw en Idlib ligt in Syrisch en Russisch luchtruim. Een van mijn bronnen vertelde me dat Baghdadi van plan was om zich te verplaatsen en dat ze hem op dat moment wilden uitschakelen. Maar hij bleef waar hij was. Weken, en dan maanden.”





Volgens Trump zouden twee tot drie eerder geplande missies om Baghdadi uit te schakelen afgelast zijn, eer de ultieme operatie zaterdagavond uit de startblokken schoot. Het was rond 17 uur dat acht helikopters met Amerikaanse elitetroepen vanop een Amerikaanse militaire basis aan de tocht van een uur en tien minuten naar het bewuste gebouw begonnen. (lees hieronder verder)

“We vlogen erg laag en erg snel”, aldus de president, die alles naar eigen zeggen live volgde vanuit de ‘Situation Room’, nadat hij eerder die dag was gaan golfen in een van zijn privéclubs in Virginia. “Dat was een erg gevaarlijk onderdeel van de missie. Naar binnen dringen en weer naar buiten raken ook. We wilden langs dezelfde weg gaan.”

Boobytraps

Onderweg werd er op de helikopters geschoten. De Amerikaanse toestellen beantwoordden het vuren en schakelden daarbij de tegenstand uit, volgens de president. Bij het gebouw aangekomen, maakten de Amerikaanse troepen een gat in een muur om de gewone ingang te vermijden, waarvan ze vreesden dat die voorzien was van boobytraps. “Toen brak de hel los”, aldus Trump. (lees hieronder verder)

Statement from the President on the Death of Abu Bakr al-Baghdadi: https://t.co/N8fTfbbhq9 The White House(@ WhiteHouse) link

Terwijl ze het gebouw doorzochten, doodden de Amerikaanse troepen een “groot aantal” IS-strijders in een vuurgevecht. Bij de dodelijke slachtoffers waren ook twee vrouwen van Baghdadi. Zij droegen bommenvesten, maar konden die niet tot ontploffing brengen. In totaal werden ook zeker twee IS-strijders en elf kinderen naar buiten gehaald. Baghdadi bleek zich inderdaad in het gebouw te bevinden en hij sloeg op de vlucht.

Doodlopende tunnel

Hij liep met drie kinderen een ondergrondse ruimte van het gebouw in en een doodlopende tunnel. Amerikaanse troepen zouden geroepen hebben dat hij zich moest overgeven, maar daar ging hij niet op in. “Toen hij achternagezeten door onze honden het einde van de tunnel bereikte, bracht hij zijn bommenvest tot ontploffing”, aldus Trump. “Daarbij doodde hij zichzelf en de drie kinderen. Zijn lichaam werd daarbij zwaar verminkt. De tunnel waarin hij zich bevond, stortte in.” (lees hieronder verder)

Het duurde een kwartier om aan de hand van DNA-onderzoek te bepalen dat het wel degelijk Baghdadi was die was omgekomen in de explosie. De Amerikaanse troepen slaagden erin om lichaamsdelen van onder het puin te halen die een positieve identificatie “met 100 procent zekerheid” toelieten. Dat meldden bronnen aan nieuwszenders CNN en NBC.

Volgens Trump werd bij de inval ook belangrijke informatie gevonden over IS gevonden, onder meer wat de terreurgroep in de toekomst nog van plan was. Uiteindelijk zouden er bij de “succesvolle raid” maar twee Amerikaanse soldaten lichtgewond geraakt zijn.

Teaser

Trump zou de teaser op Twitter dat er “net iets heel belangrijks was gebeurd” geplaatst hebben toen de Amerikaanse troepen weer veilig en wel op de grond waren in een ander land. (lees hieronder verder)

De president vertelde ook dat zowel Rusland als Turkije op de hoogte gebracht was dat de VS een operatie plande in het gebied, maar kregen de landen geen details over de missie.

Hij volgde ook niet de gebruikelijke procedure om andere Amerikaanse leiders op de hoogte te brengen, zoals de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, zijn Democratische Nemesis Nancy Pelosi. Naar eigen zeggen was hij “bang voor lekken”.

Beelden

Het is overigens mogelijk dat beelden van de laatste momenten van Baghdadi later nog vrijgegeven zullen worden door Trump. Dat suggereerde hij zelf, zodat de wereld zou kunnen zien hoe hij in zijn laatste momenten “weende, jammerde en gilde”.