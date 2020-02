“Toch verwijzing naar klimaatverandering in G20-verklaring” ttr

23 februari 2020

11u20

Bron: anp 1 In de slotverklaring van de top van de twintig grootste economieën (G20) staat toch een verwijzing naar klimaatverandering. Daar hebben de betrokken landen ondanks bezwaren van de Verenigde Staten een akkoord over bereikt, zeggen ingewijden.

Washington zou op de top in Saudi-Arabië bezwaar hebben gemaakt tegen een conceptverklaring. Daar stond volgens bronnen onder meer een verwijzing in naar de "macro-economische risico's die samenhangen met de stabiliteit van het milieu".

Inmiddels zou een compromis zijn gesloten. Er zou in elk geval een verwijzing in de tekst staan naar werkzaamheden van de Raad voor Financiële Stabiliteit, die de gevolgen van de klimaatverandering voor de financiële stabiliteit onderzocht. De verklaring zou al klaarliggen, maar de definitieve tekst is nog niet gepubliceerd.

Ministers van Financiën en centrale bankiers uit de G20-landen vergaderden in Riyad over grote economische uitdagingen, zoals de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Het is volgens een van de bronnen de eerste keer dat klimaatverandering wordt genoemd in een slotverklaring van zo'n bijeenkomst met financiële topfunctionarissen.