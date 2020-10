“Toch geen vervroegde verkiezingen in Japan in dit jaar”

01 oktober 2020

04u32

Bron: Belga

De Japanse premier Yoshihide Suga schrijft dit jaar waarschijnlijk toch geen vervroegde verkiezingen uit, zoals hij eerder had geopperd, meldt de Japanse krant Yomiuri Shimbun. Die overweging houdt verband met de wens van de nieuwe premier om de corona-uitbraak in Japan in te dammen, stellen regeringsbronnen en partijgenoten van Suga.