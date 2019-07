“Tikkende tijdbom”: foto’s tonen overbevolking in migratiecentra aan Mexicaanse grens LH

03 juli 2019

07u32

Bron: BBC, Time 0 In een nieuw rapport waarschuwt de Amerikaanse waakhond Office of Inspector General voor “gevaarlijke overbevolking” in opvangcentra voor migranten in het zuiden van de VS. De autoriteiten worden aangespoord om actie te ondernemen.

De inspecteurs bezochten in juni vijf locaties in de buurt van de Rio Grande-rivier, aan de grens tussen de VS en Mexico. Op de foto’s die verspreid worden door Amerikaanse media, is te zien hoe 51 vrouwelijke migranten in een cel met capaciteit voor 40 mannen en 71 mannen in een cel met plaats voor 41 vrouwen worden vastgehouden.

Volgens de waakhond werden volwassenen in sommige gevallen gedurende een week rechtstaand in cellen gepropt, anderen werden langer dan een maand in overbevolkte cellen gehouden. Een medewerker noemde de situatie “een tikkende tijdbom”.

“We zijn bezorgd dat overbevolking en langdurige detentie een onmiddellijk risico vormen voor de gezondheid en veiligheid van de agenten en medewerkers van het departement van Binnenlandse Veiligheid, en voor degenen die worden vastgehouden”, aldus de inspecteurs nog in het rapport. “Toen ze ons zagen, sloegen de opgesloten migranten op de ramen van de cellen, schreeuwden ze en drukten ze aantekeningen op het raam met hun tijd in hechtenis en toonden ze bewijzen daarvan zoals gezichtshaar”, aldus het rapport nog.

Geen douche en warme maaltijd voor kinderen

De inspecteurs stelden ook vast dat 30 procent van de kinderen (ofwel 826 van in totaal 2.669 kinderen) langer vastgehouden dan de 72 toegestane uren werd vastgehouden. Sommigen onder hen hadden geen toegang tot douches of kregen geen warme maaltijden en propere kledij.



Vorige week nog werden 250 migrantenkinderen overgeplaatst vanuit een centrum in Texas nadat aan het licht kwam dat ze daar in erbarmelijke omstandigheden werden vastgehouden. Aan getuigen vertelden de kinderen dat ze honger hadden en zich niet konden wassen.