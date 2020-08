“Tientallen gewonden” bij gigantische ontploffing in Beiroet TTR

04 augustus 2020

18u00

Bron: Belga 10 In de Libanese hoofdstad Beiroet heeft zich een luide ontploffing voorgedaan in het havengebied, zegt het Rode Kruis van Libanon op Twitter. De hulporganisatie spreekt van tientallen gewonden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het is voorlopig niet duidelijk wat de oorzaak is van de explosie, die in verschillende delen van de stad te horen was. Volgens de eerste berichtgeving van lokale media werd de ontploffing veroorzaakt door een incident in de haven.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Er stijgt een dikke rookwolk uit boven de stad, en de ramen van veel gebouwen zijn stuk gesprongen. Lokale media verspreidden ook beelden van mensen die onder het bloed zitten, omdat ze bedolven werden door puin. Het Rode Kruis stuurt teams ter plaatse om hulp te bieden aan de slachtoffers.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.