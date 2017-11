"Tientallen doden en gewonden bij protesten in Eritrea" Sven Van Malderen

Bron: Belga 1 Bij protesten in Eritrea zijn volgens een oppositiegroep in het Oost-Afrikaanse land tientallen doden en gewonden gevallen. Minstens 28 mensen zijn gedood en een honderdtal anderen raakten gewond, zei Nasredin Ali. Hij is een woordvoerder van de organisatie RSADO (Red Sea Afar Democratic Organisation).

De Eritrese minister van Informatie verklaarde op Twitter dat er slechts een kleine demonstratie was in de hoofdstad Asmara zonder slachtoffers. Volgens de Amerikaanse ambassade in Asmara klonken er dan weer schoten in verscheidene stadsdelen.

Volgens Ali wou de regering de leiding over een moslimschool overnemen. De gemeente weigerde, waarop verscheidene mensen opgepakt werden. Daarop kwam het tot protesten.

De regering in Eritrea is een van de meest repressieve wereldwijd. De Verenigde Naties verwijten de staat systematische schendingen van de mensenrechten.