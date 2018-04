"Tientallen doden bij protesten Nicaragua"

TT

27 april 2018

06u22

Bron: ANP

0

Bij de jongste protesten tegen het aanpassen van het sociale stelsel in Nicaragua zijn volgens mensenrechtenorganisaties zeker 63 mensen om het leven gekomen. Nog zo'n vijftien mensen zijn verdwenen, aldus de oppositionele Permanente Commissie voor de Mensenrechten (CPDH). Vorige week sprak de regering over elf doden en sindsdien had ze het cijfer niet meer geactualiseerd.