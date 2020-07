“Tientallen doden bij gevechten tussen IS en Syrische leger” IB

05 juli 2020

00u35

Bron: Belga 0 In de woestijn in de Syrische provincie Homs is er de voorbije 48 uur stevig gevochten tussen IS en het Syrische leger. Volgens de ngo Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR), die over een lokaal netwerk aan informanten beschikt, kwamen daarbij een 50-tal mensen om het leven.

Militanten van IS zouden in de nacht van donderdag op vrijdag stellingen van het leger hebben aangevallen. Bij de gevechten was ook de Russische luchtmacht betrokken. Die biedt steun aan het regime van de Syrische president al-Assad.

De slachtoffers vielen zowel aan de kant van het leger (20) als bij de jihadisten (31).

IS mag officieel dan wel verslagen zijn sinds maart 2019, de terreurorganisatie voert wel nog herhaaldelijk aanvallen uit op troepen van Assad en zijn medestanders. Vooral in de provincie Homs en bij Deir Ez-zor, in het oosten van Syrië, zijn ze actief.



