"Tiener in België kopstuk achter IS-propaganda"

Een kwart van alle IS-propaganda die in het Frans op de berichtendienst Telegram verscheen, zou zijn verspreid door één enkele tiener die in België woonde.

Florentin H. begon IS te steunen toen hij 14 was en ging daarmee door tot hij op zijn 18de verjaardag opgepakt werd. Dat was begin deze maand in het Franse Roubaix, waar de uit Mantes-la-Jolie afkomstige moslimbekeerling studeerde. Maar zijn vaste verblijfplaats zou in België hebben gelegen, bij familie net over de grens. Op Telegram runde hij verscheidene besloten kanalen ter promotie van de jihad. Daar postte hij aan de lopende band gruwelvideo's van IS en riep hij uitdrukkelijk op om aanslagen te plegen. Zelf zou hij recent nog van plan zijn geweest om te vertrekken naar Syrië. De tiener werkte samen met een 31-jarige uit Wattrelos nabij Roubaix en volgens Franse speurders was het duo samen goed voor "meer dan de helft van alle Franstalige IS-propaganda die recent op Telegram verscheen" Ook zijn kompaan is opgepakt. Beiden zijn in verdenking gesteld voor lidmaatschap van een terroristische groep en riskeren twintig jaar cel. Het federaal parket in Brussel wou gisteren niet kwijt of er ook hier een onderzoek liep naar de tiener.