"Tiener" die zich voordeed als vermiste Timmothy blijkt 23-jarige met strafblad

05 april 2019

10u45

Bron: Fox News, CBS, NBC 1 Acht jaar geleden verdween de toen zesjarige Timmothy Pitzen uit Aurora, Illinois. Woensdag meldde iemand zich bij de politie in Ohio aan. Hij zei dat hij ontsnapt was aan zijn twee ontvoerders en dat zijn naam Timmothy Pitzen was. Na DNA-onderzoek bleek dat een leugen van een 23-jarige man met een strafblad en, volgens zijn broer, ook met psychische problemen. De familie van Timmothy is er het hart van in.

De 23-jarige Brian Michael Rini uit Medina (Ohio) werd woensdagochtend in Newport (Kentucky) opgemerkt, op zo’n 400 km van zijn woonplaats. Een buurtbewoonster dacht dat hij een auto wou stelen en stapte op hem af. Hij beweerde dat hij de inmiddels 14-jarige Timmothy Pitzen was, aldus de politie van Sharonville, Ohio. Rini zei de vrouw dat hij twee uur had gelopen en was ontsnapt aan twee ontvoerders uit Cincinnati die hem zeven jaar gevangen hadden gehouden. Aan de politie gaf hij daarna als geboortedatum die van Timmothy Pitzen op.

Maar na een DNA-test liet de FBI via Twitter weten dat de man in kwestie helemaal niet de in 2011 verdwenen Timmothy Pitzen was. De ware identiteit van de man bleek Brian Rini te zijn, geen onbekende voor de politie in Ohio, en bijna tien jaar ouder dan hij beweerde. Onlangs, op 7 maart, kwam hij vroegtijdig vrij uit de gevangenis, waar hij sinds begin 2018 een straf van anderhalf jaar uitzat voor inbraak en vandalisme in een huis in Ohio dat voor 400.000 dollar (356.000 euro) te koop stond.

FBILouisville, @FBICincinnati, @AuroraPoliceIL, Newport PD, @CincyPD, and HCSO have been conducting a missing person investigation. DNA results have been returned indicating the person in question is not Timmothy Pitzen. FBI Louisville(@ FBILouisville) link

Ook vóór die feiten hield de politie hem al in het oog. In 2013 moest Rini in Medina (Ohio) voor de rechter verschijnen en moest hij een psychologisch onderzoek ondergaan. Hij werd geestelijk gezond bevonden. Maar volgens zijn broer kampt Brian Rini wel degelijk met psychische problemen. Rini moest ook nog voor zo’n 3.000 euro openstaande boetes vereffenen, maar het gerecht kon hem niet vinden en kreeg op 26 maart de betekening teruggestuurd. Dat was net een week voor Rini in Kentucky werd gespot.

De familie van de sinds 2011 vermiste Timmothy Pitzen is er het hart van in dat Rini zich voordeed als de jongen die inmiddels veertien zou zijn. “Alsof we die dag opnieuw beleven”, verwees Pitzens tante Kara Jacobs naar het moment van Timmothy’s verdwijning nadat het nieuws dat hij was gevonden een hoax bleek. De grootmoeder van de jongen, Alana Anderson, zei dat zijn vader, James Pitzen, “er nog maar eens kapot van is”.

Zijn grootmoeder heeft er naar eigen zeggen altijd voor gebeden dat, als Timmothy oud genoeg was, hij “ons wel zou vinden als wij hem niet vonden”.

Anderson is de moeder van Timmothy’s mama, Amy Fry-Pitzen. Volgens Anderson had haar dochter destijds problemen met haar vierde huwelijk, worstelde ze al jaren met depressies, en zat ze onder de pillen. Haar grootste vrees was dat haar zoontje bij haar wou worden weggehaald door haar psychische toestand.

Op 11 mei 2011 haalde ze de toen zesjarige Timmothy van school af, onder het mom van een familiaal noodgeval. Met zijn rugzakje aan, wuifde hij naar zijn klasgenootjes: “Tot morgen”. In werkelijkheid wou Amy Fry-Pitzen met Timmothy op een driedaagse uitstap gaan. Op het eind van die trip, op 14 mei 2011, benam de moeder zichzelf van het leven in een hotelkamer in Illinois. Ze liet een briefje achter waarin ze schreef dat alles oké was met Timmothy, dat hij bij liefhebbende mensen was, maar dat hij nooit zou worden gevonden. Dat is tot vandaag helaas ook het geval.