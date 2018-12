“Tiener aangehouden na drama in Italiaanse discotheek Corinaldo” Ton Voermans

09 december 2018

22u31

Bron: AD.nl 0 De Italiaanse politie heeft een minderjarige jongen aangehouden die verantwoordelijk zou zijn voor het discodrama in Corinaldo waarbij in de nacht van vrijdag op zaterdag zes mensen om het leven kwamen.

Dat melden Italiaanse media. Volgens getuigen spoot de 15-jarige jongen met pepperspray in discotheek Laterna Azzurra om zo een kettinkje te kunnen stelen. Er ontstond complete paniek toen het bijtende goedje in de overvolle disco werd gespoten. Mensen probeerden de nooduitgangen te bereiken. Een noodbrug begaf het en tientallen jongeren vielen naar beneden.

Zes mensen kwamen om het leven, drie meisjes en twee jongens in de leeftijd van 14 tot 16 jaar, en een moeder (39) die haar 11-jarige kind begeleidde. Tientallen mensen raakten gewond toen ze onder de voet werden gelopen of naar beneden vielen.

De jeugdige verdachte is nog niet gehoord. Hij is aangehouden voor drugsbezit na een huiszoeking. Volgens ooggetuigen is hij de jongen die de spuitbus met pepperspray gebruikte.

Het politieonderzoek is nog in volle gang. Er zijn ongeveer 80 getuigen gehoord. De 15-jarige werd meerdere keren genoemd, maar er vielen ook andere namen. Er zijn geen camerabeelden van het incident.

