‘Thomas’ officieel grootste brand ooit in Californië IVI

06u39

Bron: The Independent 9 EPA De bosbrand die de voorbije twee weken door de Amerikaanse staat Californië is geraasd, is nu officieel de grootste brand die ooit gewoed heeft in de staat. Thomas heeft twee doden gemaakt, meer dan 700 huizen in de as gelegd en duizenden hectaren vernield.

Hevige wind en droog weer hebben ervoor gezorgd dat de brand zich in een razendsnel tempo kon uitbreiden. 18.000 woningen zijn nu nog steeds in gevaar, maar de brand is ondertussen wel afgezwakt. Thomas is voor 65% onder controle, melden de autoriteiten.

Het vorige record dateert van 2003 toen een hevige bosbrand in San Diego aan 15 mensen het leven had gekost. Het duurde echter weken vooraleer die brand zo groot kon worden, in tegenstelling tot Thomas die slechts twee weken nodig had om de grootste brand ooit te worden in Californië.