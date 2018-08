"Theresa May roept in september regeringstop bijeen om 'no deal'-brexit voor te bereiden" TTR

08 augustus 2018

16u26

08 augustus 2018

16u26

Bron: Belga

De Britse eerste minister Theresa May schroeft de voorbereidingen voor een brexit zonder onderhandeld akkoord met de Europese Unie op. Volgens het persagentschap Bloomberg plant ze in september regeringsoverleg over de manier waarop het Verenigd Koninkrijk zo'n 'no deal'-brexit kan voorbereiden.

De Europese en de Britse onderhandelaars hebben nog maar een paar maanden de tijd om een brexit-akkoord te sluiten. De tekst moet namelijk geratificeerd raken voor het Britse vertrek uit de EU op 30 maart 2019. Zeggen dat de onderhandelingen stroef verlopen, is een understatement en een brexit zonder akkoord is dan ook niet denkbeeldig.

Om haar land voor te bereiden om zo'n worstcasescenario, zou May volgens insiders na het zomerreces haar regeringstop willen bijeenroepen. Intussen zou een werkgroep nagaan hoe grenscontroles tussen Noord-Ierland, dat bij het VK hoort, en de Ierse republiek vermeden kunnen worden in het geval van een 'no deal'.

Het vermijden van zulke controles en het vastleggen van een kader voor de toekomstige Brits-Europese handelsrelaties zijn de belangrijkste knelpunten in de lopende onderhandelingen. Vorige maand zei de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier nog dat de EU niet van plan is om, zoals de regering-May dat voorstelt in haar witboek, "de toepassing van haar douanebeleid, van haar regels en de inning van btw en accijnzen te delegeren aan een niet-lidstaat die geen deel uitmaakt van haar bestuursstructuren".

Barnier en de Britse brexit-minister Dominic Raab blijven desondanks beklemtonen dat ze tegen oktober een deal willen sluiten.