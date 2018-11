"Theresa May heeft strategie om brexitakkoord door parlement goedgekeurd te krijgen" KVE

28 november 2018

15u52

Bron: Belga 0 De Britse premier Theresa May zou een nieuwe strategie ontwikkeld hebben om de grote tegenstand van haar brexitakkoord met de EU te omzeilen en de tekst op 11 december toch goedgekeurd te krijgen in het Britse parlement. Volgens het Britse persagentschap Bloomberg wil ze de parlementsleden alsnog amendementen laten indienen, enkel en alleen om te bewijzen dat er voor geen van de alternatieven voor het akkoord een meerderheid bestaat.

De tegenstanders van het akkoord dat May met de Europese Unie gesloten heeft over de voorwaarden van het Britse vertrek uit de EU lijken alleen maar in aantal toe te nemen. May zou dan ook beseffen dat ze gedoemd is een eenvoudige voor/tegen-stem te verliezen. De politieke chaos die zou volgen op de afwijzing van het akkoord, zou niet te overzien zijn.

Daarom, hoorde Bloomberg van regeringsbronnen, wil May van tactiek veranderen. Anders dan ze altijd heeft voorgehouden, zou ze nu toch toestaan dat de parlementsleden tijdens hun stemming over het brexitakkoord amendementen indienen. Die zouden bijvoorbeeld kunnen oproepen tot een tweede referendum of tot een alternatief akkoord met de EU.

Verwoestende impact van brexit zonder deal

Op die manier zou aangetoond kunnen worden dat er voor geen enkel alternatief voor het brexitakkoord een meerderheid bestaat. Dat zou dan weer zuurstof geven aan het argument van May én de EU dat het voorliggende akkoord "het enige akkoord" is. Het enige overblijvende alternatief zou dan een brexit zonder deal zijn. Uit een studie die vandaag werd vrijgegeven moet alvast blijken dat de economische impact van zo'n ongeordende brexit verwoestend zal zijn.

De verschillende fracties in het Lagerhuis hebben nog niet uitgemaakt hoe de stemming over twee weken precies zal verlopen en of er inderdaad amendementen ingediend zullen mogen worden. Wel staat vast dat het vijf dagen durende debat dat aan de stemming voorafgaat, op dinsdag 4 december aanvangt. De stemming zelf vindt op 11 december plaats en gaat om 20 uur Belgische tijd van start.

Europese Commissie wijst EU-volksraadpleging over brexit af

De Europese Commissie heeft de vraag voor een volksraadpleging afgewezen die alle EU-burgers de kans had moeten geven zich uit te spreken over de brexit. De kwestie valt buiten de bevoegdheid van de Europese Unie, argumenteert ze.

Aan de hand van een zogenaamd Europees Burgerinitiatief kunnen 1 miljoen burgers uit minstens zeven EU-lidstaten de Commissie verzoeken om over een bepaald onderwerp wetgeving op te maken. De afgelopen twee jaar werden al vier brexit-gerelateerde initiatieven succesvol bij de Commissie aangemeld, maar de vraag naar een pan-Europees referendum is dus onontvankelijk.

Zoals bekend, besliste een kleine meerderheid van de Britten die in 2016 aan het brexit-referendum deelnam om de EU te verlaten. “Ook al betreurt de Europese Commissie de beslissing van het VK om uit de Europese Unie te stappen, respecteert ze het resultaat van het referendum”, zegt de Commissie vandaag.

