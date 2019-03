“Theresa May bereid om op te stappen als partijgenoten brexitakkoord steunen” TT

25 maart 2019

09u40

Bron: ITV, Reuters, The Guardian 0 De Britse premier Theresa May is bereid om haar ontslag te geven als haar rebellerende partijgenoten zich achter haar brexitakkoord met de Europese Unie scharen. Dat zou ze gisteren hebben gezegd op de crisisvergadering met de harde brexiteers, schrijft ITV vanmorgen.

Er kondigt zich alweer een cruciale brexitweek aan, die deze keer wel eens de kop van de Britse premier zou kunnen kosten. Theresa May hield het hele weekend crisisoverleg op haar buitenverblijf Chequers, ten noorden van Londen, in de hoop de harde brexiteers uit haar partij aan haar kant te krijgen. Ondertussen werd er in de Britse pers volop gespeculeerd over haar ontslag en hoe een groep Conservatieve parlementsleden en ministers aan een coup werkte om de geplaagde premier buiten te krijgen.

May zou zich op het topoverleg daarom bereid hebben getoond zelf op te stappen, maar dan wel op voorwaarde dat de harde brexiteers uit haar partij zich bij een stemming toch achter haar akkoord zouden scharen, zo bericht de tv-zender ITV vanmorgen. May zou daarbij geen details hebben gegeven, en een aantal partijgenoten vragen zich dan ook af hoe concreet haar belofte is. Een duidelijke conclusie of akkoord kwam dan ook niet naar boven op het overleg, zeggen eensluidende bronnen.

"Ze is ons vertrouwen kwijt”

Verschillende Conservatieve parlementsleden steken ondertussen niet meer weg dat er voor May nog maar één uitweg is, en dat is ontslag. Nigel Evans, een van de voorstanders van een harde brexit, zei vanmorgen op de BBC-radio dat de premier de tijd moet krijgen om haar deal door het parlement te krijgen, maar dat het daarna aan iemand anders is om de onderhandelingen met de EU verder te zetten. “Het is duidelijk dat een aantal mensen niet willen dat de premier nog bij de volgende fase van de onderhandelingen betrokken is, wanneer we onze toekomstige relatie met de EU bespreken”, aldus Evans.

Een ander Conservatief parlementslid, Andrew Bridgen, verklaarde bij Sky News dan weer dat May het vertrouwen van haar belangrijkste ministers en partijgenoten kwijt is, en daarom moet opstappen. “Ik hoop dat de regering haar vandaag zal zeggen dat het over en uit is. Ze is het vertrouwen van de partij kwijt.”

“Je tijd zit erop, Theresa”

Ook de Britse ochtendkranten speculeren volop over May's ontslag. Het felst was de tabloid The Sun: “De premier heeft moed getoond. Maar om haar deal te bezegelen en de brexit uit te voeren, moet ze opstappen. Je tijd zit erop, Theresa”, klonk het duidelijk.

Het Britse kabinet zit om 11 uur onze tijd samen voor wat een cruciale vergadering lijkt te gaan worden. Later vandaag debatteert ook het Lagerhuis opnieuw over de brexit, op tafel liggen een aantal amendementen waarmee de parlementsleden hopen de controle over het proces in eigen handen te kunnen nemen.

Vraag is bovendien nog altijd of er deze week een derde stemming komt over May’s brexitakkoord met de EU of niet. Het Britse parlement verwierp dat akkoord al twee keer, en de regering lijkt niet van plan de deal nog eens voor te leggen als ze op voorhand niet heel zeker weet dat ze deze keer wel goedgekeurd zal worden, wat niet het geval lijkt te zijn.

Normaal gezien moest het Verenigd Koninkrijk de EU deze vrijdag verlaten, maar de Britten kregen uitstel tot 12 april, als May's deal tenminste wordt goedgekeurd.

