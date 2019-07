“Théo Hayez mogelijk slachtoffer van seriemoordenaar” Caspar Naber

Bron: AD.nl 8 De verdwijning van de Belgische rugzaktoerist Théo Hayez in het oosten van Australië zou wel eens niet op zichzelf kunnen staan. Dat zegt een Australische gevangenispsycholoog. Hij ziet veel gelijkenissen met de verdwijning van een Britse en Franse backpacker en sluit niet uit dat de drie ten prooi vielen aan een seriemoordenaar.

De Franse Erwan Ferrieux (21) is vrijwel zeker dood. De drie botten die speervissers in juni vonden bij Port Macquarie waren van hem, zo maakte de politie eerder deze week bekend. De Fransman werd in februari voor het laatst gezien bij het populaire kustplaatsje, gelegen op een kleine 400 kilometer ten noorden van Sydney. Ferrieux was toen in het gezelschap van de Britse Hugo Palmer (20). Ze verdwenen na een nachtelijke zwempartij. De huurauto van de twee werd onbeheerd aangetroffen op een nabijgelegen parkeerterrein. Al hun bezittingen lagen nog in het voertuig.

“Geen toeval”

Theo Hayez (18) uit Overijse verdween eind mei na een avondje stappen in de kustplaats Byron Bay, een kustplaats ten zuiden van Brisbane en 390 kilometer ten noorden van Port Macquarie. De Australische en Belgische politie, geassisteerd door vrijwilligers, zochten tevergeefs naar hem.



“Drie jongemannen met gelijkaardige profielen die verdwijnen in twee kustplaatsjes die voor Australische begrippen redelijk dicht bij elkaar liggen. Het zou naïef zijn om dat toevallig te noemen’’, zegt forensisch psycholoog Tim Watson-Munro (65) in Australische en Britse media.

“De kans dat drie backpackers in korte tijd in dezelfde regio verdwijnen, is statistisch gezien erg onwaarschijnlijk. We weten dat seriemoordenaars het gemunt hebben op kwetsbare personen of mensen van wie de verdwijning niet meteen opgemerkt zal worden’’, vervolgt de deskundige. Hij beoordeelde de afgelopen 40 jaar de geestesgesteldheid van enkele van Australië’s beruchtste criminelen.

Pacific Highway

Volgens de politie in de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales is er tot nu toe niets dat wijst op een gewelddadig overlijden van Erwan Ferrieux en zijn er ook geen aanwijzingen voor een misdrijf bij de verdwijning van Hugo Palmer en Théo Hayez. Om die reden koppelt ze de vermissing van de Belg vooralsnog niet aan die van de Fransman en de Brit.

Logisch, vindt Watson-Munro. De algemene houding van de politie bij onderzoeken is volgens hem om mensen vooral niet bang te maken. “Niemand wil denken dat er een seriemoordenaar actief is die op en langs de Pacific Highway (de 790 kilometer lange kustweg tussen Sydney en Brisbane) naar slachtoffers zoekt. Ik hoop dat ik ongelijk heb, maar het kan best zo zijn dat ik gelijk heb’’, aldus de forensisch psycholoog.