"Thema cowboys en indianen is racistisch": Nederlands kinderfeest geschrapt Martijn Verburg

23 februari 2018

10u48

Bron: AD.nl 10 Het Nederlandse muziekgebouw TivoliVredenburg in Utrecht houdt geen kinderfeesten meer met het thema cowboys en indianen. Een feest in juni vorig jaar dat eenmalig het thema het Wilde Westen had heeft tot veel gedoe geleid en dat betreurt het poppodium. "Het is niet verstandig geweest dit thema te kiezen", zegt directeur Frans Vreeke.

Actiegroep De Grauwe Eeuw, die eind vorig jaar aangifte deed tegen het muziekcentrum, neemt het TivoliVredenburg kwalijk dat het in juni onderdak bood aan een jeugdfestival waarvoor kinderen werden opgeroepen als cowboys en indianen te komen.

Maar volgens Actiegroep De Grauwe Eeuw is dat een 'racistische stereotypering'. "Cowboys zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de genocide op de oorspronkelijke bewoners van Amerika", stelt de groep, die een vergelijking maakt met nazi's en Joden. Ook het dragen van een verentooi door mensen voor wie dit niet bedoeld is, kan in haar ogen niet door de beugel.

Culturen

Volgens TivoliVredenburg was het feest juist bedoeld om kinderen met verschillende soorten muziek en andere culturen in aanraking te laten komen.

Frans Vreeke zei eerder tegen onze collega's van AD.nl "zich niet aangesproken te voelen" door De Grauwe Eeuw. "We willen kinderen helemaal niet indoctrineren. Een thema als inclusiviteit, gelijke rechten en plichten voor iedereen, in de cultuur vinden we juist heel belangrijk." In oktober vond in TivoliVredenburg een debat hierover plaats.