"Terwijl hij rondreed in Porsches, moest mijn moeder schoonmaken om te overleven": dochter Steve Jobs doet boekje open over beroemde vader

02 augustus 2018

Ze werd geboren op een boerderij in Oregon, in 1978. Haar moeder was zwanger geworden tijdens een aan-af-relatie met een van de oprichters van het toen nog kleine elektronicabedrijfje Apple. Maar haar vader was nergens te bespeuren toen ze ter wereld kwam. Meer nog, de eerste twee jaar van haar leven ontkende Steve Jobs zelfs dat ze zijn dochter was. In een nieuw boek vertelt Lisa Brennan-Jobs (40) nu alles over haar gespannen relatie met haar wereldberoemde papa.

‘Small Fry’ komt pas uit in september, maar het Amerikaanse magazine Vanity Fair publiceerde er nu al een fragment uit. Daarin vertelt Brennan-Jobs dat er gerechtelijke stappen nodig waren om erkend te worden door haar vader. Hij arriveerde enkele dagen na haar geboorte op de boerderij van vriend Robert en vertelde aan iedereen die het wilde horen dat ze zijn kind niet was.

Naam

Hij koos wel haar naam. Maar dat was het enige wat hij de eerste twee jaar van haar leven zou bijdragen. “Tot ik twee was, vulde mijn moeder haar uitkering aan door op te dienen en huizen schoon te maken”, schrijft Brennan-Jobs. “Mijn vader hielp niet.”





Pas in 1980 daagde de openbare aanklager van San Mateo County in Californië hem voor de rechter om hem te dwingen alimentatie te betalen voor zijn dochter. Iets waar hij niet mee kon lachen. “In zijn repliek ontkende hij alles en bezwoer hij dat hij onvruchtbaar was. Hij noemde zelfs iemand anders als mijn vader.” (lees hieronder verder)

Een DNA-test was duidelijk. Die stelde dat er een kans was van 94,4 procent dat ze gerelateerd waren, het hoogste percentage in die tijd. Daardoor moest Jobs 330 euro per maand betalen, wat hij zelf optrok tot 430 euro. Hij moest ook haar zorgverzekering betalen tot ze 18 was.

4 dagen nadat het dossier was afgerond – op 8 december 1980 – ging Apple naar de beurs en was Steve Jobs opeens 200 miljoen dollar waard (172 miljoen euro).

Porsche cabrio

Brennan-Jobs en haar moeder verging het minder goed. Tegen de tijd dat de schrijfster 7 jaar was, waren ze maar liefst 13 keer verhuisd. Overal huurden ze ‘off the record’ of werden ze geholpen door vrienden. Haar vader liet zich één keer per maand zien. Hij reed met een zwarte Porsche cabrio, terwijl zijn ex en zijn dochter moesten ploeteren om te overleven. (lees hieronder verder)

Ondanks zijn koelheid was Brennan-Jobs wel gefascineerd door wie haar vader was. Hij ontwikkelde beetje bij beetje ook een zekere interesse in haar en begon haar ook toe te laten in zijn leven. Toen ze een tiener was en haar relatie met haar moeder Chrisann moeilijker werd, trok ze zelfs bij haar vader in. En ze hoopte dat hij de ouder zou worden die ze altijd had willen hebben.

Onvoorspelbaar

Ze ontdekte echter dat hij erg koud, kritisch en onvoorspelbaar kon zijn. Op een dag vond ze het lef om haar vader te vragen of ze zijn wagen kon krijgen als hij hem niet meer gebruikte. Het antwoord was fel. “’Zeker niet’, zei hij op zo een zure en bijtende manier zodat ik wist dat ik een fout had gemaakt. Je krijgt niets. Begrijp je? Niets. Je krijgt niets.”

“Bedoelde hij de wagen of meer?”, vraagt ze zich af in haar boek. “Ik wist het niet. Zijn stem deed me pijn. Ze was scherp in mijn borst. Ik had een vreselijke vergissing begaan en hij nam afstand.”

Smet

Ze probeert ook zelf een verklaring te vinden waarom hij zich zo tegen haar gedroeg. “Ik was een smet op zijn spectaculaire blazoen. Ons verhaal paste niet in dat van grootsheid en deugd dat hij voor zichzelf zag. Mijn bestaan was een vlek op zijn successtory”, vermoedt ze.

Ook met de tweede familie van Jobs was haar relatie niet goed. Nog steeds niet. In haar boek beschrijft ze hoe ze stiefmoeder Laurene Powell en haar kinderen Eve, Reed en Erin uit de weg probeert te gaan als ze haar vader bezoekt op zijn ziekbed. “Zodat ik niet gekwetst zou worden als ze me zouden negeren of als ze niet zouden antwoorden als ik hen gedag zei.”

‘Small Fry’komt op 4 september uit bij Grove Press.