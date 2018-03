"Terwijl de ene man me verkrachtte, stond de andere in de rij op de trap. De volgende dag ging ik gewoon naar school": slachtoffer Brits pedofilieschandaal getuigt Grootvader verdiende 2.000 pond per avond door meisjes te laten misbruiken in Telford sam

18 maart 2018

14u43

Bron: The Mirror, BBC News 0 De spilfiguur in het immense pedofilieschandaal dat aan het licht is gekomen in het Britse Telford blijkt een grootvader te zijn die begin jaren 80 emigreerde vanuit Pakistan. Shanzad 'Keith' Khan verkocht al tientallen jaren kinderen uit Telford aan pedofielen, die hun gangen konden gaan in een woning die 'verkrachtingshuis' werd genoemd. Khan verdiende zo ongeveer 2.000 pond (2.268 euro) per avond, en de vraag is nu hoe het mogelijk was dat hij al die jaren zijn gang kon gaan zonder dat het gerecht ingreep. Volgens The Sunday Mirror kan het aantal slachtoffers zelfs oplopen tot duizend.

Hoe meer informatie naar buiten komt, hoe onbegrijpelijker het wordt dat het gerecht het misbruik al die jaren ongemoeid liet. Samen met een andere pedofiel begon Khan naar verluidt al in 1981 op jonge meisjes te jagen in de straten, kort na zijn komst uit Pakistan. De twintiger zette zijn zinnen op een 15-jarig meisje en kreeg met haar kinderen.

In 1996 kreeg de politie een tip over de man, maar desondanks kon hij nog jarenlang doorgaan met zijn perverse praktijken in een leegstaand pand van de lokale overheid. Een gouden kans om hem en een reeks andere mannen op te pakken, ging de mist in toen in 2013 een politieonderzoek spaak liep. Khan pikte een van zijn seksslaven zelfs op vlak bij een plaatselijk politiecommissariaat.

In een huis in deze straat vond het misbruik plaats.

Getuigenis

Een van de slachtoffers, dat toen amper 14 was, zegt dat ze als prille tiener haar maagdelijkheid verloor aan Khan. Het slachtoffer vertelt dat ze destijds geen benul had wat praktijken als 'grooming' waren. "Ik ontmoette Keith op straat en hij vertelde me dat ik toch al een reputatie had en dat ik er even goed voor betaald kon worden. Hij vertelde me over al die andere meisjes die ik kende vanop school, en hoe zij het ook deden en bakken geld verdienden."

Het was het begin van een jarenlange kwelling die haar gebroken en suïcidaal achterliet. Ze werd gedwongen seks te hebben met meerdere mannen in restaurants, huizen en fastfoodtenten. Ze werd zelfs verhandeld naar Birmingham, waar haar nog meer verschrikkelijk misbruik wachtte. Enkele uren nadat ze een abortus had ondergaan, werd het meisje zelfs opnieuw meegenomen om weer verkracht te worden door meerdere mannen.

De vrouw vertelt nu hoe ze zichzelf 'uitschakelde' om aan de nachtmerrie te ontsnappen. "Op een nacht werd in meegenomen naar een afhaalzaak, waar ik seks moest hebben met negen mannen op rij. Ik zette mezelf gewoon uit. Terwijl de ene man me verkrachtte, stond de andere in de rij op de trap. De volgende dag ging ik naar school alsof er niets gebeurd was."

De mannen die Khan ronselde, betaalden ongeveer 200 pond (227 euro). Daar trok hij dan zijn deel en kosten af, zoals benzine, waardoor de slachtoffers achterbleven met slechts 30 pond (34 euro). De meisjes werden zelfs 'gestraft' indien de klanten niet snel genoeg klaar waren met hen, vertelt de vrouw die als veertienjarige in Khans klauwen viel. Toen ze 18 was, probeerde zij uit het leven te stappen met een overdosis. Ze overleefde, en slaagde erin te ontsnappen naar Birmingham.

"Ik vertelde de agent zelfs dat hij mijn broer seks met een minderjarig meisje had aangeboden" Een buurvrouw ving bot bij de politie

Niet in het geniep

Khan was niet bepaald subtiel bij het zoeken naar klanten. Zo vertelt de vrouw dat Khan zich ophield in de buurt van gokkantoren, waar hij zijn tienerslachtoffers aanbood aan mannen die net geld hadden gewonnen. Desalniettemin werd Khan in een lokale krant opgevoerd als een pijler van de gemeenschap, een "genereuze" vogelliefhebber die duiven voederde om hem te helpen bij zijn strijd tegen kanker.

Nochtans kreeg de politie halverwege de jaren 90 al tips over zijn mogelijke betrokkenheid bij seksueel misbruik. Een buurvrouw lichtte de politie in over haar vrees dat Khan jonge meisjes verkocht voor seks in het dorp, nadat ze had gezien hoe hij een twaalfjarig meisje uit een weeshuis in een auto liet stappen. "Ik vertelde de agent zelfs dat hij mijn broer seks met een minderjarig meisje had aangeboden", zegt ze. "Niets werd ondernomen. Ze zeiden dat ze hem niet konden vervolgen omdat ze niet genoeg bewijs hadden. Ik kreeg het gevoel dat ze me afwimpelden."

De pedofiel werd later nog eens aangegeven bij de politie door een slachtoffer van kindermisbruik. En opnieuw kreeg Khan niet eens een aanklacht aan zijn been. Vorige week barstte de etterbuil dan toch open. Speurders vermoeden dat er een link is tussen een eerdere moord in Telford en de bende die kinderen seksueel misbruikte. Lucy Lowe (16) kwam samen met haar moeder en zus om toen de man die haar misbruikte, Azhar Ali Mehmood (26), hun huis in brand stak. Lowe beviel op 14-jarige leeftijd van zijn kind. Mehmood werd gevangen gezet voor de moord op Lucy, haar moeder en haar zus, maar is nooit aangeklaagd voor seksueel misbruik.

Gerechtigheid

Gerechtigheid krijgt de vrouw die over haar nachtmerrie getuigde, niet. Ze speelde het gerecht gedetailleerde getuigenissen over het misbruik door meer dan honderd mannen door, waarna zelfs een speciaal team op haar zaak werd gezet. Maar dat team werd ontbonden voor enige aanklachten voor het gerecht werden gebracht. In 2012 leidde een onderzoek tot de opsluiting van 'amper' zeven mannen. Khan zelf kan niet meer gestraft worden. De man overleed in 2015 op 61-jarige leeftijd en moest nooit voor de rechtbank verschijnen voor zijn praktijken.

Khans zoon Shahmeel en neef Sultan , die geregeld verbleven in het 'verkrachtingshuis', zitten wel achter tralies voor zedenfeiten. Een van de slachtoffers waar The Mirror mee sprak, werd in het netwerk gelokt door Mohammed Ali Sultan. Hij bleek haar telefoonnummer verkocht te hebben aan oudere mannen in Telford, waarna het meisje op de vreemdste uren werd gebeld. "Sommigen spraken amper Engels, maar ze kenden mijn naam en wisten waar ze me konden vinden."

Sultan werd in 2012 veroordeeld tot zeven jaar gevangenis nadat hij het misbruik van twee meisjes toegaf, van wie een amper 13. In 2015 kreeg hij nog eens zes jaar celstraf bij een veroordeling voor twee verkrachtingen en een poging tot verkrachting. Shahmeel moest de cel in voor de verkrachting van een studente en een gewapende overval. Slachtoffers van het netwerk beschrijven hoe hij als tiener porno keek in de woonkamer en seksuele handelingen verrichten in bijzijn van zijn slachtoffers.

Fouten

De West Mercia Police gaf vorige week al toe dat fouten zijn gemaakt in hoe gedetailleerde aangiften zijn behandeld. Er zouden, volgens de Britse kranten, agenten op nachtpatrouille geweest zijn die hebben gezien dat kinderen werden gedrogeerd en gelokt door verschillende bendes. Met die informatie is destijds niets gedaan.

Er wordt onderzoek gedaan naar de aangiften en naar eventuele verdachten. De gemeenteraad van Telford heeft gezegd dat alle mogelijke mensen en middelen worden ingezet om deze zaak op te lossen. "Alle politiebureaus zullen nauw samenwerken. Dit is onze topprioriteit."

Martin Evans van de West Mercia Police laat nog weten dat sinds 2016 een speciaal team in Telford al 56 mensen heeft opgepakt in de zaak, met 29 aanklachten als gevolg. Een aantal van die onderzoeken loopt nog. Hij geeft nog mee dat "een klein aantal slachtoffers" onlangs naar buiten is gekomen met getuigenissen, en dat die gaan over niet-recente feiten. Politiehoofd Tom Harding zegt dat de lokale autoriteiten samenwerken met "ongeveer 46 jonge mensen" die het slachtoffer zouden zijn van kindermisbruik of geacht worden "een risico te lopen".