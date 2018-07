"Terugkeer van migranten loopt vooral in Duitsland zelf mis" mvdb

01 juli 2018

09u32

Bron: Belga - Welt am Sonntag 0 De terugkeer van reeds in de EU geregistreerde asielzoekers mislukt in Duitsland minder omwille van de bereidheid van het land van aankomst in Europa, maar meer omwille van problemen in Duitsland zelf. Dat schrijft de krant Welt am Sonntag op basis van het regeringsantwoord op een parlementaire vraag van opppositiepartij Die Linke.

De landen van de Europese Unie zouden veel meer asielzoekers die onder de Dublin-regeling vallen terugnemen dan Duitsland er doorstuurt, klinkt het. Zo waren er dit jaar tot eind mei 9.233 verzoeken aan Italië voor een terugkeer. Het land stemde voor 8.421 mensen toe, maar Rome stuurde er effectief maar 1.384 mensen terug. Dat komt volgens de veiligheidsdiensten in hoofdzaak omdat de migranten in kwestie spoorloos zijn wanneer ze moeten terugkeren, schrijft de krant.

Ook voor Spanje is er een gelijkaardig beeld. Het land stemde in met 1.255 terugkeren op 1.849 dossiers, maar er gingen maar 172 mensen terug. Anderzijds is er Griekenland: 1.714 aanvragen, maar slechts 36 keer groen licht, waarbij er uiteindelijk maar vijf mensen terugkeerden.

Asiel en migratie beheerst momenteel het politieke debat in Duitsland. Zaterdagavond was er nog spoedberaad tussen bondskanselier Angela Merkel en minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer. De hele kwestie zorgt voor verdeeldheid tussen Merkels christendemocratische CDU en de meer conservatieve Beierse zusterpartij CSU van Seehofer. CSU wil een hardere lijn.