"Terreurverdachte Brits parlement is 29-jarige Soedanees die gekend was bij lokale politie" SVM

15 augustus 2018

11u28

Bron: Belga 0 De vermoedelijke dader van de aanslag voor het Britse parlement is een Brit van Soedanese afkomst. Het gaat om een 29-jarige man die in Birmingham woonde. Dat melden verschillende Britse media.

De 29-jarige verdachte, Salih Khater, kwam vijf jaar geleden vanuit Soedan naar Groot-Brittannië. De antiterreurpolitie wil de naam van de verdachte niet bevestigen, hij wordt verdacht van een terreurdaad. Volgens 'The Telegraph' was Khater winkelmanager in Birmingham. Hij zou gekend zijn bij de lokale politie, maar niet bij de antiterreurpolitie.

De politie voerde gisteravond een aantal huiszoekingen uit in Birmingham en Nottingham. Volgens de 'Daily Mail' zou de dader maandagavond in Londen rondgereden hebben in de buurt van toeristische trekpleisters.

Verband?

Gisterochtend rond 7.30 uur reed een wagen in op de veiligheidsbarrières rond het Britse parlement. Verschillende voetgangers raakten gewond, twee mensen moesten naar het ziekenhuis.

Volgens de Times onderzoekt de politie of er een verband is tussen Khater en Khalil Masood, de dader van een gelijkaardige aanslag in maart vorig jaar. Toen kwamen vijf mensen om het leven. Masood woonde ook in Birmingham.