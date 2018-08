"Terreurdreiging in Nederland neemt toe door cartoonwedstrijd Wilders" HA

29 augustus 2018

21u32

Bron: ANP 2 Door de geplande cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed die de extreemrechtse Nederlandse politicus Geert Wilders (PVV) wil organiseren, neemt nu ook bij de veiligheidsdiensten in Nederland de zorg toe. Dat melden bronnen aan de NOS.

De veiligheidsdiensten spreken van een toenemende dreiging, ook in Nederland. Er zijn vooral zorgen omdat de diensten Pakistanen die in Nederland wonen of verblijven niet goed in beeld hebben. Het is dus onduidelijk of daar mensen tussen zitten die een bedreiging vormen.

Wilders houdt later in het jaar, in november, een cartoonwedstrijd in Nederland waarin de profeet Mohammed centraal staat . Naar eigen zeggen ontving hij al honderden inzendingen. De wedstrijd zou plaatsvinden in een afgesloten deel van de Tweede Kamer in Den Haag.



In de Pakistaanse hoofdstad Islamabad kwamen vandaag honderden mensen op straat uit protest tegen de cartoonwedstrijd. De demonstranten eisen dat de wedstrijd wordt stopgezet. Indien dat niet gebeurt, willen ze dat de diplomatieke betrekkingen met Nederland worden verbroken. De mars werd georganiseerd door de radicaal-islamitische partij Tehreek-e-Labbaik (TLP). De actievoerders vinden dat de cartoonwedstrijd “godslasterlijk” is.

Vorige week riep de Pakistaanse regering de afgezant van Nederland al op het matje over het “verschrikkelijk en schandelijk plan”.

